Dansk kæle-egerns fremtid afgjort

Efter en lang sagsbehandling er det nu blevet afgjort, at kæle-egernet TinTin må blive hos sin ejer mindst et år endnu

Internet-fænomenet TinTin, der er et dansk kæle-egern med mere end 100.000 Instagram-følgere, har efter en måneds sagsbehandling fået sin fremtid sikret.

I hvert fald et år endnu.

Dansk kæle-egern er blevet anmeldt

Således fortæller egernets ejer, Decan Andersen, til Ekstra Bladet, at Miljøstyrelsen har færdigbehandlet hans sag, efter at han blev anmeldt for at føre det vilde dyr i snor.

- Det er jo en blanding af gode og dårlige nyheder, siger han til Ekstra Bladet og uddyber:

- Jeg har fået dispensation til at bære ham i sele et år, hvorefter han skal være klar til at komme ud i naturen igen.

TinTin elsker sit hjem. Foto: TinTin Instagram

Netop at få TinTin sat fri igen er noget, som Decan Andersen har forsøgt, lige siden han fandt det dengang sårede egern for fem år siden.

- Han er altid fri, bortset fra når vi går tur. Tager jeg selen af, løber han hjem.

- Vi har for alt i verden forsøgt at give ham muligheden for at blive vild. Men det gider han ikke. Hvis terrassedøren bliver åbnet, sidder han bare og kigger under halvtaget, siger han.

Ud på tur

I samme sekund Decan Andersen fik dispensationen til at føre TinTin med sele, for makkerparret fluks af sted mod skoven, som egernet ellers har måttet undvære siden sagens start.

Når Decan og TinTin er på tur, har egernet snor på. Foto: TinTin Instagram

- Han var jo ellevild for at komme af sted igen, siger Decan Andersen.

I afgørelsen, som Miljøstyrelsen har fremsendt til egern-ejeren, og som Ekstra Bladet har set, skriver de blandt andet:

'Dispensationen meddeles med henblik på. at forholdene lovliggøres, og at egernet inden for ovenstående periode afvænnes brugen af sele med henblik på gradvis udslusning/genudsætning. For at sikre en succesfuld genudsætning må egernet ikke holdes fanget i bur eller hus, men skal til enhver tid have fri og uhindret adgang til naturen'.

Giver man Decan Andersen og TinTin tilladelse til at fortsætte deres eventyr i snor, bliver det altså et problem ifølge Miljøstyrelsen.

- Formålet med bestemmelserne er, at beskytte vilde dyr mod blandt andet indfangning og fx gøre dem til kæledyr. En dispensation uden tidsbegrænsning vil derfor være i strid med intentionerne med reglerne, siger sagsbehandler hos Miljøstyrelsen, Lasse Jensen, der uddyber beslutningen overfor Ekstra Bladet:

- Når tilskadekomne eller nødstete vilde dyr, tages i pleje, skal de genudsættes i naturen igen. I denne sag er egernet desværre gennem lang tid blevet vænnet til selen. Miljøstyrelsen har derfor givet dispensation til, at Decan gennem det næste år kan vænne egernet af med selen og dermed lovliggøre forholdet. Udgangspunktet er, at det er ulovligt at indfange vilde dyr i naturen og holde dem som kæledyr.

Kom slemt til skade

TinTin er som sådan aldrig blevet indfanget, da han for fem år siden blev en del af Decan Andersens familie.

Egernet styrtede i første omgang ned fra taget, hvor den ramte en gren på vejen og fik flænset brystkassen op.

Efter at have gennemgået et længere sygdomsforløb fik egernet et helt særligt forhold til sin forbinding.

- Han blev bare ved med at komme igen. Han forbinder den forbinding, han havde på som baby, med tryghed. Den vender han hele tiden tilbage til.

- Han er hele min dagligdag. Jeg er førtidspensionist, og han er mit fuldtidsarbejde. Egern har supermeget energi og skal stimuleres, siger Decan Andersen.