Dansk kaffekæde konkurs

Kaffekæden Resso har lukket to ud af deres tre butikker, og selskabet bag kæden er gået konkurs

Det er ikke gået helt som forventet for den danske kaffekæde Resso, efter to ud af deres tre butikker er lukket, og selskabet der står bag er gået konkurs.

Det skriver Finans.dk.

Den danske kaffekæde havde ellers tidligere haft ambitioner om, at de ville op at bide skeer med kaffekæder som Baresso og Starbucks, men en kaffebar i en boghandel blev nådestødet for Resso.

Boghandelen lå i Indre København, og den var så dårlig en forretning, at den trak de andre kaffebarer med ned, mener Klaus Løvgreen, der er Ressos medejer og direktør.

- Det var overhovedet ikke en rentabel forretning. Derfor havde vi ikke noget andet valg end at nedlukke forretningen og opsige lejemålet, fortæller Klaus Løvgreen til Finans.dk

Havde høje ambitioner

I 2014 udtalte Klaus Løvgreen, at han havde ambitioner om 30 kaffebarer inden for fem år.

Men efter fem år og en enkelt butik tilbage ser fremtiden lidt anderledes ud for Resso, der nu leder efter investorer.

- Jeg håber at få nogen med på rejsen, som kan se det større billede i Resso, fortæller han til Finans.dk