Dansk karneval kaldt 'usmageligt': Fortryder intet

Det er i orden at provokere og tale til folks følelser, når man skal formidle kultur, hævder talsmand for Aalborg Karneval

Aalborg Karneval fortryder ikke, at man har meldt en 20-årig kvinde forsvundet og savnet på plakater og på opslag på sociale medier.

Faktisk er foreningen overrasket over den massive omtale, som de fire annoncerede arrangementer i oktober har ført med sig. Også selv om man i forvejen forventer fuldt hus til halloween, når Aalborg Karneval inviterer unge til udklædningsfest i Aalborgs gader.

Det fortæller foreningens formand Mette Bugge til Ekstra Bladet.

- Altså vi havde forventet, at vi ville få skabt et forum, hvor vi ville kunne diskutere ting. Men derfra og så til, at vi har fået den massive omtale i mange medier, det havde vi bestemt ikke forventet, lyder det begejstret fra Mette Bugge.

Flere føler sig krænket

Mandag og tirsdag er foreningen ellers blevet udsat for kritik på netop de sociale medier, fordi det har vist sig, at opslaget krænker flere, ikke har hold i virkeligheden og alene handler om at markedsføre arrangementerne.

- Der er tale om et halloween-event, og vi er klar over, at vi har de stærke følelser i spil her. Vi er også klar over, at det for nogen vil skabe en forbindelse til nogle oplevelser, de selv har haft. Vi kender alle til følelsen af savn og af at have mistet. Arrangementerne handler om at få sat nogle af de ting i tale, som er tabubelagte, siger Mette Bugge til Ekstra Bladet.

For Mette Bugge og de øvrige frivillige i foreningen Aalborg Karneval handler det hele om kulturformidling. Netop når det handler om at formidle kultur, er det almindeligt - fortæller Mette Bugge - at der provokeres lidt og tales til folks følelser.

Derfor anser hun heller ikke plakaten og historien om den forsvundne kvinde for at være for meget.

Tværtimod.

Savnet person er fiktiv

På plakaten er det slået stort op, at 20-årige Diana Petersen har været forsvundet siden 7. september. Det fortælles videre, at hun forsvandt, efter at hun havde forladt en venindeaften i Aalborg Midtby. Hun skulle angiveligt være iført en blomstret sommerkjole ved sin forsvinden.

Siden fortælles det, at der er arrangeret fire eftersøgningsaftener, som Aalborg Karneval håber, at så mange som muligt vil deltage i.

Og det har fået folk til tasterne på Facebook.

'Hold nu kæft, det er usmageligt. Jeg har stået i en situation, at min veninde var væk i 8 dage, og ingen anede, hvor hun var, og så ser man sådan noget her. Det er fuldstændig vanvittigt!,' skriver Diana Aabrink Voss.

'Er I fuldstændig fra snøvsen? Usmagelig reklame - er I blevet for selvfede, uden omtanke og empati?', skriver Lene Krabbe Dahl.

'I har virkelig tabt sutten! Kæft det er dårlig markedsføring det der!, skriver Lasse Larsen.

Over 280 mennesker har kommenteret annoncen, mens over 440 har delt opslaget, som du kan se herunder:

Der vises også et billede af den 20-årige kvinde. Over for Ekstra Bladet afviser Mette Bugge, at der overhovedet findes en Diana Petersen med det udseende.

- Der er tale om en fiktiv person. Og et redigeret billede. Der er tale om et modelfoto, og der er ikke nogen Diana Petersen i virkeligheden, som føler sig krænket, siger Mette Bugge.

Har spurgt politiet om lov

Forud for offentliggørelsen af plakaten har Aalborg Karneval også haft dialog med myndighederne. Herunder lokalpolitiet i Aalborg. Det har foreningen været - fortæller Mette Bugge - fordi man ville være sikker på, at man ikke gjorde noget forkert.

- Havde vi mødt modstand fra myndighederne, havde vi ikke slået plakaten op, forklarer Mette Bugge.

Det handler ret og slet om at få folk til at komme og deltage.

- Vi har ikke på noget tidspunkt været ude på at støde nogen. Til gengæld har vi gerne villet være med til at skabe dialog. Både om de lyse sider af livet, når vi fejrer fællesskabet og kærligheden, men også om de mørke sider, når vi til halloween hylder det hinsides og tænker på de savnede. Det rammer plakaten meget godt, siger Mette Bugge.

Publikum bliver inddraget

Mette Bugge vil ikke afsløre meget om, hvad der kommer til at ske på de fire datoer. Men hun fortæller dog, at foreningen gerne vil væk fra det traditionelle spøgelses optog gennem byen, hvor folk alene møder op for at stå og kigge på de mange udklædninger.

I stedet vil man satse på at inddrage publikum.

- Vi har lagt op til, at man involveres i en fortælling, siger Mette Bugge.

Mette Bugge understreger, at plakaten ikke har handlet om, at Aalborg Karneval ønskede flere deltagere til de såkaldte 'horror nights', som der er fire af i oktober. I forvejen forventede man fuldt hus, fortæller hun.

Plakaterne har alene handlet om at informere og gøre folk klar over, at de selv kommer til at blive inddraget i løjerne, når de møder op.