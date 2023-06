Dansk kartoffel-kaos går verden rundt

Det lyder jo næsten helt tegneserie-agtigt. Tusindvis af kartofler skaber store trafikale problemer på landets største bro.

Det varede imidlertid heller ikke længe, før den skøre historien blev delt af flere udenlandske medier.

Både den amerikanske nyhedsstation NBC News, den britiske avis The Guardian og det australske medie ABC News bringer torsdag historien om kartoffel-kaoset på den danske storebæltsbro på deres hjemmesider.

To teorier

Tidligere udtalte vagtchef Kenneth Taanquist til Jyllands-Posten, at de arbejdede ud fra to teorier.

- Enten er det et uheld, eller også er det gjort bevidst. Det er lidt påfaldende, at det sker i begge retninger. Vi taler om et læs kartofler over næsten en kilometer. Det ser ud, som om det er læsset af, sagde vagtchefen til mediet.

Nu er de imidlertid gået skridtet videre med en anholdelse og en sigtelse af en 57-årig chauffør, de tidligere bragte til standsning og afhørte i Korsør.

Politiet gik tidligere på Twitter og advarede bilisterne på strækningen, fordi kartoflerne gjorde vejnettet glat. Hastigheden blev derfor begrænset til 50 km/t. på strækningen.