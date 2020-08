Dansk kendis-delfin dræber marsvin

Definen Delle er kendt og elsket i Svendborg, hvor den har holdt til i månedsvis, men i weekenden tog Delles leg i havnen en drabelig drejning.

Delfinen - som faktisk er et øresvin - har nemlig dræbt et marsvin.

Det skriver TV2Fyn.

40-årige Christel Black var på tidlig morgentur i havnen med to veninder fra Vindeby SUP Team, da de på nært hold så Delle med sit offer.

- Der er totalt havblik, og så kan vi se, at Delle kommer, og at den leger med et mindre dyr, som kan ligne et marsvin, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Veninderne er vant til at møde Delle, når de er ude på deres SUP-boards.

- Vi joker med, at det er dejligt, hvis han har fået en kæreste, og de leger lige foran os. Dorthe siger, at det ikke ligner leg, men vi to andre blondiner bliver ved med at tro det gode, indtil vi kan se, at det ikke er leg.

- Han kaster det op i luften, og det får en ordentlig en med snuden, inden de forsvinder, siger Christel Black.

Se videoen: Delfin boltrer sig i dansk sund

Senere på turen så veninderne igen Delle med marsvinet, og så begyndte de at filme delfinen.

- Han tog ikke bidder af det, men lå mere og legede med det.

- Det virkede ligesom, når katten har slæbt en mus med ind og var stolt af den.

Store rovdyr

Hos Fjord&Bælt har man set på episoden, og seniorforsker Magnus Wahlberg siger i en pressemeddelelse, at det langtfra er usædvanligt, at øresvin dræber marsvin.

'Et øresvin lever af fisk. Men ligesom min kat derhjemme er den nysgerrig, og nogle gange fanger og leger den med andre dyr, og i værste fald kan den slå ihjel. Der er ofte konstateret døde marsvin i kølvandet på delfiner både i Danmark, Tyskland og Skotland.'

Han understreger, at øresvin er rovdyr og pænt store, men at han ikke kender til tilfælde, hvor de har angrebet mennesker.

Delfinen Delle er gået land og rige rundt og har sågar deltaget i flere TV2-programmer, blandt andet familien Beha Erichsens 'Kurs mod danske kyster'.

Se også: Jagt på 'Delle': - Det er dyrplageri