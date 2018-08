Dansk kendis-kok slagter sin gæst: 'Sovsen kan ikke være så tyk som din mor'

Tastaturkrigere på Facebook har til tider frit spil, og det er sjældent, at modbydelige kommentarer får et modspil.

Hos restauranten Guldkroen 11 i København er man således ved at være godt trætte af folk, der ikke kan levere kritik på et fair og reelt grundlag.

'At jeres persillesovs er tynd som pis, havde ikke gået vest for Storebælt,' skriver en person til en video på restaurantens Facebook-side.

Ejeren af kroen, Umut Sakaria, og medejer Frank Pedersen kreerede dette svar til den lidt for næsvise Facebook-bruger.

'Hvis man vil lave en video hvor man holder sovs ud over noget, så kan sovsen ikke være ligeså tyk som din mor. Det vil se meget uappetitligt ud, ligesom din mor. Almindeligvis serveres den tykkere. #bondeknold.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan lukker Guldkroen 11 munden på kritikere. Foto: Screenshot

Til Ekstra Bladet forklarer Umut Sakaria, der tidligere har vundet Masterchef, at der er en klar årsag til, hvorfor der skal så skarpt et svar til.

- Det er langt over grænsen, når folk skriver sådan noget til os. ’Føj, hvor er det klamt,’ kan de finde på at skrive. Hold nu op, det siger man da ikke til folk.

- Når nogen skriver, at det er noget ’pis’ eller ’nej, nej, nej det er helt forkert, det I gør’, svarer vi. Der er jo ikke noget, der er rigtig og forkert, siger han og griner. Samtidig understreger han, at denne rappe kommentar er sendt med et glimt i øjet.

- Det er ikke uprofessionelt

Selvom han griner, mens han fortæller om svaret, kan hårde kommentarer også ramme den faglige stolthed.

- Nogle kan ikke forstå, at jeg tager det personligt og siger, at jeg svarer uprofessionelt. Det er ikke uprofessionelt. Du sviner mit livsværk til, og så sviner jeg dig til.

- Så kan du sige, at det barnligt ad helvede til. Ja, det er da fucking barnligt ad helvede til. Men det er også barnligt af dig, og du startede.

Typisk kommer de grove kommentarer fra ældre mennesker, der har svært ved at forholde sig til, at Umut leverer dansk mad på en anden måde, end de er vant til.

- Heldigvis er det sjældent, at vi får sådan nogle svinere, og det er også sjældent, at vi svarer på dem. Hvis man samlede ti af dem i et rum, så vil ingen af dem sige det på den måde.

- Folk forventer ikke at få sådan et svar. De forventer, at man lægger sig ned på alle fire, afslutter han.

Samtidig gør han det klart, at kroens svar mest af alt skal ses som sjovt og ikke groft.

Du kan se videoen med persillesovsen, der møder kritik her: