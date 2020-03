Dansk købmand gik verden rundt: 1000 kr. for ekstra håndsprit

Prisen på den første flaske håndsprit er 40 kroner, mens flaske nummer to koster intet mindre end 1000 kroner.

Det bestemte købmand i Meny Rotunden i Hellerup, Rasmus Vejbæk-Zerr, da han så, hvordan der blev hamstret fra hylderne, kort efter at coronanedlukningen trådte i kraft.

Butik gør oprør mod hamstring: 1000 kr. pr. ekstra håndsprit

Og denne beslutning har nu gjort den nordsjællandske købmand verdenskendt.

- Det gik fuldstændig amok. Jeg var for eksempel ni minutter live igennem på et af de mest lyttede nyhedsprogrammer på BBC, fortæller han til Ekstra Bladet.

Den nordsjællandske købmand Rasmus Vejbæk-Zerr var i første omgang noget chokeret over opmærksomheden på hans tiltag mod hamstring af håndsprit. Men han er glad for, at det har inspireret andre verden rundt. Foto: PR-foto / Claus Peuckert.

Kimet ned

Da Ekstra Bladet og flere andre danske medier havde bragt historien, blev han praktisk talt kimet ned af journalister fra hele verden.

- Når der ringer udenlandske numre, plejer det som regel at være mine vinleverandører rundt om i verden, men det viste sig så, at det var journalister, der havde fået fat i mit nummer, siger Rasmus Vejbæk-Zerr.

Og inden han så sig om, var hans historie at finde i Finland, Canada, Singapore og mange andre steder.

Også instagramprofilen 9gag, som har næsten 52 millioner følgere, bragte et billede af prisskiltet.

Kilde til inspiration

Købmand Rasmus Vejbæk-Zerr blev fuldstændig overvældet af opmærksomheden og det ekstra arbejde, der fulgte med at svare journalisterne.

- Min idé med det var at bruge noget humor til at få folks opmærksomhed og samtidig appellere til deres moral om, at der skulle være til alle. Men når jeg hører om, at der er andre ude i verden, der har taget det op og brugt idéen, det gør mig glad, siger han.

Selv har Rasmus Vejbæk-Zerr stadig skiltet fremme i butikken, og der er folk, som kommer ind bare for at se skiltet, fortæller han.

Og selvom det har hjulpet, er håndspritten stadig en mangelvare hos den nordsjællandske købmand.

- Enkelte dage har vi håndsprit nok, men når vi får 50 eller 60, så bliver der som regel udsolgt samme dag, siger han.