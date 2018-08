Dansk koks madfidus set af millioner: Laver bøffer i fem kilo smør

Rigeligt smør!

Den danske kok Casper Stuhr Sobczyk har i den grad taget de legendariske ord til sig, da han opfandt sin opskrift på bøffer.

I køkkenet på Marienlyst Strandhotel har han nemlig fundet på at tildække sine bøffer med et tykt lag smør, lade dem modne i op til to måneder og så stege dem i så meget smør, at selv Price-brødrene måske ville overveje, om det var lige i overkanten.

Ikke desto mindre har hans opskrift taget internettet med storm, efter en video af den ekstreme opskrift sidste uge blev delt, og den er i skrivende stund blevet set mere end syv millioner gange af mennesker over hele verden.

- Den dag, vi lagde videoen ud på Marienlysts Facebook-side, begyndte folk at ringe. Der havde vi kun lavet et par stykker, men de sagde, at de gerne ville komme op og bestille bøffen, fortæller Casper Stuhr Sobczyk.

- Vi satte den på menukortet for en uge siden. De første fire dage solgte vi 30 bøffer. Det er ret godt i den prisklasse (650 kroner for en hovedret, red.).

Udover at lokke nye kunder til butikken, har Casper Stuhr Sobczyk også fået henvendelser fra folk over hele verden, der gerne vil samarbejde med ham om den fascinerende bøf.

- Jeg er blevet kontaktet af folk fra Hong Kong til Texas til Tyskland. Det er slagtere, kokke, og en kvinde fra Stanford University, der er i meget interesseret i processen. Jeg er også blevet inviteret til Texas for at komme over i et skur, hvor de laver de bedste tacos i Texas, og han ville gerne lave et samarbejde, siger han.

Udover smørbøffen er Casper Stuhr Sobczyk og hans medarbejdere begyndt at eksperimentere med at tilberede fisk på samme måde.

Se smør-infernoet i Casper Stuhr Sobczyks køkken i videoen øverst i artiklen.