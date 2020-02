Dansk kommune indfører uset forbud for sine ansatte

Flere Kommuner Danmark har allerede indført røgfri arbejdstid for deres ansatte.

Men i Nordsjælland har man valgt at gå skridtet endnu videre. Her forbyder man nemlig ikke kun medarbejderne at ryge og dampe (e-cigaretter, red.), men også at benytte sig af snus.

Det har kommunen besluttet på et møde 27. januar, oplyser de i en pressemeddelelse.

Har et ansvar

Ifølge Hørsholm Kommunes borgmester, Morten Slotved, har kommunen truffet beslutningen, fordi de har et ansvar for sine medarbejdere, når det kommer til deres sundhed.

- Hørsholm Kommune ønsker at være en aktiv medspiller i at forbedre folkesundheden og ikke mindst sikre et sundere arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Samtidig har vi som kommune et ansvar for at være en god rollemodel for kommunens børn og unge, hvor kommunens medarbejdere er med til at gøre tobak mindre synligt og attraktivt.

Medarbejdere hørt

Samtidigt understreger borgmesteren, at kommunens ansatte har været en del af beslutningsprocessen.

Der har dog været blandede reaktioner, lyder det videre. Til syvende og sidst har medarbejderstaben valgt at bakke op om ledelsen beslutning, fortæller Morten Slotved.

. Det er vigtigt for os at være i tæt dialog med medarbejderne, når der igangsættes nye initiativer, eller som her, hvor der indføres en ny politik, der vedrører medarbejderne. Det er os meget på sinde, at vi sikrer os, at både ledere og medarbejdere forstår bevæggrundene bag initiativet og er klædt ordentligt på til at leve op til politikken.

Samtidig tilbyder Hørsholm Kommune rygestopkurser til alle de ansatte, der ønsker det.