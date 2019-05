Dansk kraftværk jævnet med jorden

Beboere i Aabenraa kan nu nyde frit udsyn over fjorden uden en stor, skæmmende bygning i synsfeltet

Torsdag ved 11-tiden blev Enstedværkets store kedelhal nemlig jævnet med jorden af af et hold tyske sprængsningseksperter, som ved hjælp af dynamit fik den 85 meter høje bygning til at styrte sammen, skriver TV Syd.

Se mere video på Local Eyes.

Tilbage står værkets 184 meter høje skorsten, som man endnu ikke ved hvordan skal fjernes.

- Nu får vi i første omgang skabt plads til skorsten, og når det er gjort, beslutter vi, hvordan vi helt præcist gør. Det bliver nok hen over sommerferien, siger Klaus Peter Riggelsen, administrerende direktør for selskabet Rimeco, der står for nedrivningen, til Jyske Vestkysten.

Naboer til Enstedværket var på forhånd advaret om mulige støvgener i forbindelse med sprængningen, og blev derfor opfordret til at holde døre og vinduer lukkede, tage vasketøj ind og slukke for aircondition-anlæg.

Enstedværket har leveret energi og varme til Aabenraa og omegn gennem 40 år, men må nu vige pladsen for et nyt erhvervsområde på grunden. Nedrivningen af værket skal være overstået i 2020. Det oplyser Aabenraa Kommune på kommunens hjemmeside.

Sprængningen af Enstedværkets kedelhal forløb fuldstændig efter planen, i modsætning til denne silosprængning i Vordingborg, hvor siloen væltede den forkerte vej og ramte byens bibliotek. Video: Per Rasmussen

