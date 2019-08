Dansk kraftværk sprængt i luften: Se eksplosionen helt tæt på

Det var et spektakulært syn, da det 85 meter høje kraftværk blev sprængt i luft. Se det helt tæt på i videoen nedenfor

Sikkerhedsafstanden var på 300 meter, da Enstedværket 23. maj i år blev sprængt i luften.

Nu har firmaet Rimeco A/S, der står bag nedrivningen, lavet en video, der giver dig mulighed for at se eksplosionen helt tæt på.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Se kraftværket synke sammen i videoen over artiklen.

Her tre måneder senere pågår oprydningsarbejdet endnu, oplyser firmaets direktør, Klaus Peter Riggelsen.

- Vi er godt på vej, men det tager tid, selv om vi arbejder os frem fra to sider. Det var en gedigen konstruktion, og meget af det jern, der er, er så massivt, at vi ikke kan klippe det med vores maskiner, men må bruge skærebrænder, siger han til Jydske Vestkysten.

Når oprydningsarbejdet er endeligt afsluttet, begynder man på det næste store sprængnings-projekt: Den 184 meter høje skorsten.

Her er det planen, at man vil sprænge de øverste to tredjedele af skorstenen væk, hvorefter resten bliver pillet ned.

--------- SPLIT ELEMENT ---------