Dansk 'kult'-kirke afvist i Australien

Frikirken The Last Reformation, der er stiftet af danskeren Torben Søndergaard, er blevet smidt på porten i Australien.

Kirken, der af mange omtales som en kult, hvilket dog afvises af Torben Søndergaard selv, har forsøgt at afholde arrangementer på skoler i landet på den anden side af jorden, men det er faldet i så dårlig jord, at det australske undervisningsministerium nu er gået ind i sagen.

Det skriver Yahoo News.

Ministeriet afviser over for mediet, at frikirken har fået tilladelse til at afholde såkaldte 'Kickstart'-arrangementer, efter borgere har udtrykt bekymring over, at kirken tilsyneladende ville besøge offentlige high schools.

Kommer ikke til at ske

Over for mediet skriver ministeriet, at skolen modtog en forespørgsel fra kirken om at bruge skolens lokaler til et kommende arrangement, men at det ikke blev godkendt af skolen, inden arrangementet blev offentliggjort, siger en talsperson.

'Skolen kommer ikke til at facilitere arrangementet på skolens grund, og de har bedt arrangørerne om at finde en anden løsning og opdatere reklamematerialet med den nye lokation,' skriver talspersonen.

Efterfølgende har The Last Reformation (TLR) aflyst alle kommende arrangementer i Australien, skriver mediet. Det er ifølge frikirken selv sket grundet 'angreb og forfølgelse', skriver Yahoo News.

Anklager om eksorcisme

'Vi har modtaget urigtige klager og beskyldninger, der siger, at vi er farlige og farlige for børn. Og på grund af anklagerne har vi aflyst. Efterfølgende har der været anklager om, at TLR er en kult, og at vi laver eksorcisme på børn,' lyder det fra kirken.

'På baggrund af dette er det tydeligt, at nogle arbejder bag kulisserne, og at de arbejder meget hårdt for at forhindre os i at fortsætte. Resultatet af det er, at vi har aflyst alle kommende 'Kickstart'-arrangementer,' skriver gruppen, hvis australske afdeling ikke er vendt tilbage på mediets henvendelser.

Torben Søndergaard er her i aktion under et vækkelsesmøde i Danmark. Privatfoto

Nødråb fra fængslet

Ringer enten The Last Reformation eller navnet Torben Søndergaard en klokke, kan det skyldes, at kirken og dens leder var centrum for TV 2-dokumentaren 'Guds bedste børn' i 2019.

Her blev kirken og dens medlemmer beskyldt for blandt andet overgreb mod børn, dæmonuddrivelse, kvaksalveri og manipulation med sindslidende. Flere eksperter, organisationer og frikirker tog i den forbindelse afstand til kirkens praksis.

Torben Søndergaard selv sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i USA, fordi han efter rettens mening har opholdt sig ulovligt i landet. Han har desuden selv hævdet, at han er anklaget for smugling af våben, ligesom hans advokater siger, at han også efterforskes for menneskesmugling.

