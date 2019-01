Dansk kulturhistorie brændte ned: Har gennemgået fantastisk forvandling

Det gjorde ondt dybt ind i mange feriehjerter, da Svinkløv Badehotel brændte ned tll grunden en septembernat i 2016, men nu kan stedets mange gæster og beundrere igen forberede sig på at smile bredt og nyde, at det populære badehotel rejser sig i en ny, moderniseret udgave fra ruinerne af det gamle.

- Nu begynder det at ligne noget, og det er vi selvfølgelig meget glade for efter et par år på sidelinjen, siger Steen Royberg, formand for fonden bag Svinkløv Badehotel, til Ekstra Bladet.

Selv om den indvendige del af hotellet stadig mangler en hel del, så kan man udefra allerede se, at den nye udgave kommer til at ligne sin forgænger. Det sker blandt andet, fordi det som det gamle genopbygges i træ og med samme antal værelser og samme charme som før.

Således er der overordnet kun få ændringer i forhold til det gamle, men en af flere forbedringer er, at hvert værelse får bad. Samtidig har brandingeniører sørget for, at sikkerheden bliver i top, så branden fra for snart to et halvt år siden ikke gentager sig.

En af flere forbedringer er, at hvert værelse får bad. Foto: Rene Schütze

Åbning udsat i et år

Efter branden 26. september 2016 arbejdede bestyrelsen og forpagter-parret Kenneth og Louise Toft-Hansen med en forventet genåbning af Svinkløv Badehotel mellem påske og pinse 2018.

Det viste sig dog ret hurtigt ikke at være muligt at overholde denne tidsplan.

- Vi har besluttet, at hotellet genopføres og åbner i sæsonen 2019, fordi vi har et ønske om at genopføre et badehotel, hvor man ikke går på kompromis med planlægning og gennemførelse af genopbygningen under tidspres, udtalte bestyrelsesformand Steen Royberg i en pressemeddelelse fra 9. januar i år.

Badehotellet i sin oprindelige form blev opført i 1925 af dansk-amerikaneren Carl Brix Kronborg. I 1934 stod det badehotel, som vi kendte indtil branden i 2016, med 36 værelser. Badehotellet bliver igen Danmarks største træbygning, når det står færdigt til maj.

Badehotellet bliver igen Danmarks største træbygning, når det står færdigt til maj. Foto: Rene Schütze

Mere udsigt

Den opdaterede version, som ventes at slå dørene op i midten af maj, rummer flere vinduer og et mere åbent kig til havet på den ene side og klitterne på den anden, men mange håndværksmæssige detaljer vil gå igen for gæster, der husker det gamle hotel. For de ansatte bliver forandringen endnu mere åbenbar. Det nye badehotel får nemlig spritnye køkkenfaciliteter og en stor kælder under huset.

Branden på badehotellet blev antændt på grund af en elektricitetsfejl i en tørretumbler. 70 gæster befandt sig på hotellet den nat, og de blev alle evakueret uden nogen personskade.

Det var i planlægningsfasen vigtigt for folkene bag badehotellet, at det genopførte byggeri bibeholder den oprindelige stemning.

- Vi har gjort os umage for at beskrive Svinkløv Badehotels dna. Der vil være lige så dårligt internet og dermed mobilforbindelse, som der altid har været. Og der vil forhåbentlig være den ægte, gamle charme, når vi åbner igen, siger Steen Royberg.

Dagligt lægger mange vejen forbi badehotellet for at se, hvordan det skrider frem med arbejdet, og der er endda busture med nysgerrige, der vil følge med i genopbygningen.

Der er endnu ikke åbnet for reservation af værelser på det nye Svinkløv Badehotel.