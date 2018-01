Dansk lektor jubler: - Trump er Guds gave til menneskeheden

For præcis et år siden satte Trump sig i stolen bag kontorbordet i det ovale værelse. Siden har skandalerne stået i kø og de etablerede medier stået i kø for at kritisere præsidenten. Men det er langt fra alle, der er utilfredse med Trump

- Han har fandeme vundet, udbrød en journalist i Ekstra Bladets newsroom, da det tidligt om morgenen 9. november 2016 dansk tid stod klart, at Donald John Trump netop var blevet valgt som USA's 45. præsident.

Kort efter kunne man på tv-skærme verden over se den nyvalgte amerikanske præsident - stik imod måneders mange meningsmålinger og forudsigelser - træde op på podiet på New York Hilton Midtown hotel i hjertet af Manhattan. Han var og er sejrherren, der har gjort det, mange troede, var umuligt.

- De glemte mænd og kvinder i vores land, vil ikke længere blive glemt(...) Ingen drøm er for stor, ingen udfordring er for stor, tordnede Trump i sin sejrstale.

Med vicepræsident Mike Pence ved sin side, takkede Trump ja til til præsidentembedet. 70 dage senere blev han taget i ed som præsident. Foto: AP

Det var netop de glemte amerikanske mænd og kvinder, der sikrede Trump sejren. Nixons berømte stille flertal sejrede.

Vælgerne i midtvesten sikrede sensationen, de færreste medier og iagttagere havde troet på var mulig. Og mens de smarte New Yorkere på østkysten og Californien i vest så forfærdet til, festede de som vilde i Tenessee og Alabama.

- Trump er guds gave til menneskeheden

Men måske har Ekstra Bladets fortvivlede journalister, new yorkerne og de kendte hollywood-stjerner måske slet ikke så meget at være kede af.

I hvert fald ikke, hvis man spørger lektor i statskundskab, højskolelærer og Ph.d. fra University of Essex Søren Hviid Pedersen.

For siden Trump blev præsident, er der ifølge CNNs opgørelser skabt 1,8 millioner nye jobs i USA, det tunge erhvervsmedie Financial Times skriver, at det amerikanske aktiemarked har haft det roligste år nogensinde, og torsdag satte Dow Jones-aktieindekset rekord, da det lukkede i kurs 26.115,65.

Det er 94. gang aktieindekset sætter rekord, mens Trump sidder som præsident.

- Trump er Guds gave til menneskeheden, fordi han som den første politiker i mange år gør det, politikere først og fremmest skal, nemlig at kære sig om sin egen befolknings ve og vel og frihed. Han fortjener ros for at kæmpe den almindelige amerikaners sag. Han tager fat om problemer som uhæmmet globalisering og immigration, siger Søren Hviid Pedersen til Ekstra Bladet.

Lektor og Ph.d. Søren Hviid Pedersen håber, at Trump vil fortsætte din konfrontatoriske stil overfor medier og politiske modstandere i 2018. Privatfoto

Trump er blevet populær blandt sine vælgere ved at få gennemført et kontroversielt indrejseforbud for indbyggere fra syv lande i primært Mellemøsten og det nordlige Afrika, planerne om at opføre en mur mod den mexicanske grænse samt sin kamp for at trække udliciterede amerikanske arbejdspladser hjem til landet igen.

Højreorienteret blogger og Ph.d.

Søren Hviid Pedersen er ikke kun kendt for sin opbakning til den amerikanske præsident, men også sine politiske synspunkter, han igennem en årrække har givet tilkende på Berlingskes debatsider.

Politisk hører han til på den danske højrefløj og Trumps nationalistiske retorik og protektionistiskes politik falder derfor i god tråd med lektorens personlige holdninger.

På den måde står Søren Hviid Pedersen i opposition til mange af hans kollegaer rundt om på universiteterne, der traditionelt befinder sig længere væk fra Trump rent ideologisk.

Atomart inferno udeblevet

Trumps nationalistiske tilgang til amerikansk politik, er i Søren Hviid Pedersens optik Trumps største styrke. Ikke kun nationalt, men også internationalt.

- Trump skaber fred, når han fokuserer på USA fremfor udlandet. USA er en af de mest krigeriske nationer i nyere tid, fordi man har haft en række udenrigspolitiske doktriner, der har dikteret, at man skulle redde verden. Først fra kommunisme og senere fra islamisme. Amerikanerne har været stor leverandør i død til andre lande. Nu får vi en anden dagsorden og det tror jeg vil skabe mere fred.

- For få måneder siden så det ud til, at Trump var på randen af atomkrig med Nordkorea. Han kaldte Kim Jong-un for 'en lille raket-mand'. Hvordan fordrer den retorik mere fred i verden?

- Har du ikke set, hvad resultatet af Trumps retorik har været? Nordkorea og Sydkorea ved, at USA er klar til at bruge militærmagt, hvis ikke de makker ret. Det har resulteret i fredsforhandlinger mellem Nord- og Sydkorea. Senest er det kommet til udtryk med fælles deltagelsen ved det kommende vinter OL, lyder analysen fra Søren Hviid Pedersen og tilføjer:

- Nordkoreas leder ved, han bliver matchet og udslettet, hvis han ikke makkerret. Ikke flere vattede forhandlinger i FN. Nu er der konsekvens bag ordene. Vi burde alle gå hjem på vores knæ og sige tak, Trump! Tak, fordi du ikke har udløst et atomart inferno.

I dag, lørdag den 20. januar har Donald Trump, siddet præcist et år på posten som amerikansk præsident.

Her gennemgås den amerikanske udenrigspolitik under et år med Trump som præsident.