Dansk lokalavis udgiver 11 sider på arabisk

Avisen NørrebroLIV har fået et nyt arabisk skud på stammen.

En gang om måneden får man nemlig ikke bare den sædvanlige lokalavis. For som en publicistisk babusjka-dukke gemmer der sig en arabisk avis på 11 sider bagerst i lokalavisen.

Fawaz Al Alouisis har startet avisen Panorama ved at købe de bagerste 11 sider som annoncer.

Ansvarshavende chefredaktør og udgiver af NørrebroLIV Jesper Gisli håber, at det kan få arabisk talende nørrebrogensere op af stolen.

- Det har været vigtigt for mig, at Fawaz er en god, sekulær mand, som har et godt syn på integration. Det er stærkt, at Fawaz går ind på den måde og siger, at vi skal have flere med ind i kampen, for der er for mange, der ikke er en del af fællesskabet på Nørrebro, siger Jesper Gisli, som er ansvarshavende chefredaktør og udgiver af NørrebroLIV.

Bland jer!

I et opslag på Facebook, hvor den nye avis bliver lanceret, har den ansvarshavende chefredaktør for den arabiske del af NørrebroLIV en opfordring til sine kommende læsere.

'Bland jer nu med danskerne. Tag imod danskerne, og vær sammen. Åbn jer! Det er noget af det, vi vil have som hovedoverskrift; at bringe folk sammen, ligesom NørrebroLIV gør,' står der i opslaget.

Over for Ekstra Bladet stemmer Jesper Gisli i.

- Vi er en mangfoldig bydel, men det forpligter. Vi skal være mere sammen.

- Hvad tror du, at dine læsere vil sige til, at der er 11 sider på arabisk en gang om måneden?

- Indtil nu har vi kun mødt positivitet. Der har været et par enkelte, der har pippet om, at det var lidt stramt, at det var på arabisk. Men langt størsteparten synes, det er fedt.

Chefredaktør Jesper Gisli sidder med den aktuelle avis. Foto: NørrebroLIV

- Nogle vil mene, at de burde lære dansk og læse de nyheder, der normalt er i avisen. Hvad tænker du om det?

- Det ville jeg også ønske. Jeg har også i sjov sagt til Fawaz, at der skal være en annonce til et sprogcenter nede i bunden. Vores plan er, at flere skal engageres i det danske samfund. Det er vitalt for at deltage i det danske samfund, at man kan sproget.

- Har I overvejet også at skrive de arabiske artikler på dansk, sådan at alle ved, hvad der står?

- Ja, det bliver bare dyrt, hvis han skal købe 22 sider i stedet for 11. Jeg kan ikke forære 11 sider for at gøre det på dansk, men næste gang laver vi en artikel med Fawaz, hvor han fortæller om projektet, siger chefredaktøren.

Et dansk livssyn

Fawaz Al Alouisis medgiver, at det ikke er nemt at integrere folk, der ikke kan sproget. Men det skal hans avis, Panorama, afhjælpe.

- Man må erkende, at det ikke har været så ligetil, men vi mener personligt, at inklusionen vil gøre den store forskel. Flere arabisk talende får alle deres nyheder fra arabiske kanaler. Med Panorama bringer vi NørrebroLIV, et dansk medie, ind i deres dagligstuer. Der bliver talt om samfundsrelevante emner, og avisen er gennemsyret af et dansk livssyn, siger han til Ekstra Bladet.

Jesper Gisli oplyser, at projektet vil gøre gennem foråret. Senere vil de to chefredaktører finde ud af, om Panorama skal udkomme flere gange om måneden.