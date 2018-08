Dansk lorte-alarm: Her frarådes AL badning

Selvom sommeren er ved at være ovre, viser den seneste vejrudsigt alligevel, at der kan være lidt lune varmegrader på vej indover landet.

Derfor kan en sidste dukkert måske også lyde fristende, men kommer du forbi Lehnskov Strand på Fyn, er det nok en god idé at blive på land.

Svendborg Kommune melder nemlig tirsdag, at der er blevet målt store mængder entrekokker og e-colibakterier i vandet.

Det skriver Fyens.

Hvad er e-kolybakterier? Fakta Bakterien E. coli findes i menneskers afføring, hvor den normalt ikke er farlig

Nogle sjældne varianter af E. coli kan dog fremkalde sygdom

Antibiotika hjælper normalt ikke og vil tit bare gøre forløbet værre

At drikke rigeligt med væske er den vigtigste behandling Kilde: Sundhed.dk

To gange på to uger

Det er kun to uger siden, at den sidst var gal et andet sted i kommunen.

Dengang var det lidt længere mod vest på Ballen Strand, hvor der også blev fundet store mængder af den farlige e-colibakterie i vandet.

Sidenhen er alarmen på Ballen blevet afblæst, så man nu igen kan bade frit på stranden. Det skete 22. august, efter at bakterierne var blevet målt 14. august.

Det er stadig uvist, hvornår det igen er tilladt at bade på Lehnskov Stand, men kommunen skriver på sin hjemmeside, at man regner med, at vandet igen skulle være klar til badning 'indenfor to til tre døgn'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Naturstyrelsens lokalafdeling på Fyn, der henviser til Svendborg Kommune.

Det har ikke været muligt at få yderligere kommentar fra kommunen, end at der er blevet sat advarselsskilt op ved den pågældende strand.