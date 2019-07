Dansk lovændring går verden rundt

Det er ikke gået ubemærket hen i den udenlandske presse, at en ny skilsmisselov trådte i kraft i Danmark 1. april i år.

Mandag morgen, næsten fire måneder efter lovændringen, handlede en af de mest læste historier på det britiske medie The Guardians nyhedsside således om netop ændringerne i den danske skilsmisselov.

'Indtil for nylig kunne danskere lade sig skille ved at udfylde en simpel formular online, men en lovændring fra april betyder, at par må vente tre måneder og gennemføre et vejledningsforløb, inden de kan blive skilt,' skriver mediet, der blandt andet har talt med psykolog Gert Martin Hald, som har været med til at udarbejde det obligatoriske vejledningsforløb for par, der ønsker at lade sig skille.

'Dataen er klar: Programmet virker. I 13 ud af 15 tilfælde havde det moderat til kraftig positiv effekt på det psykiske og fysiske helbred og førte til færre fraværsdage. Efter 12 måneder kommunikerede par med hinanden, som hvis de ikke var blevet skilt,' siger han.

Statsforvaltningen lukkes, og børn får en fast kontaktperson 1. april trådte en ny skilsmisselov i kraft, der skal forbedre forholdene får de omkring 15.000 danske par, der hvert år bliver skilt. Statsforvaltningen lukkes og erstattes af et Familieretshus, hvor hvert enkelt skilsmissepar screenes, så de kan få den bedste sagsbehandling. Det er håbet, at Familieretshuset kan forhindre skilsmissesager, der bliver trukket i langdrag. Med den nye skilsmisselov blev der oprettet en børneenhed, som skal sikre, at børnene bliver hørt i processen. Her vil sagsbehandlere løbende afholde samtaler med børnene, som også vil få tilknyttet en fast kontaktperson.

Danske skilsmisser er billige

Også det amerikanske finansmedie Business Insider har skrevet en artikel om dansk skilsmisselovgivning, og her har mediet haft særligt fokus på det økonomiske aspekt af at blive skilt.

'En af grundene til det relativt høje antal skilsmisser kunne være, at det at gå fra hinanden er en relativt enkel proces. Par kan udfylde en formular online, betale et gebyr på 60 dollars (400 kroner) og blive skilt på under en uge, skriver mediet, der sætter processen i kontrast til, hvad det kræver at blive skilt i USA.

Her koster det nemlig i gennemsnit 215 dollars (1430 kroner) i gebyr at blive skilt, imens den gennemsnitlige skilsmisseadvokat tager svimlende 67.744 kroner for sit arbejde, skriver Business Insider.

Slut med hurtige skilsmisser I Familieretshuset vurderer en sagsbehandler, om skilsmissen er enten rød, gul eller grøn. De grønne sager er dem, hvor forældrene er enige om bopæl, samvær og forældremyndighed, mens de gule er dem, hvor parret har brug for mere rådgivning og konflikthåndtering. Indtil nu har par, der var enige om at ville skilles, kunnet klare det på få minutter med deres nem-ID i hånden. Men for par, der har børn under 18, er det fra i dag slut med de lynhurtige skilsmisser. En del af loven er nemlig, at der indføres en såkaldt refleksionsperiode på tre måneder, der skal give forældrene tid til eftertanke og til at få rådgivning i Familieretshuset.

'Begge køn arbejder'

En anderledes vinkel på dansk skilsmisselovgivning kan findes hos britiske The Daily Telegraph, der peger på, at ligheden mellem kønnene i Skandinavien er en medvirkende faktor i forhold til det høje antal af skilsmisser.

'Skandinavien er berømt for lighed mellem kønnene, og Danmark ligger på fjerdepladsen over lande i verden, hvor flest kvinder er på arbejdsmarkedet. Fordi begge køn arbejder og ofte får en ordentlig løn, er kvinder ikke økonomisk afhængige af deres mænd,' skriver den britiske avis.

Forældre skal testes Som noget nyt skal forældre, der vil skilles, i løbet af de tre måneders refleksionstid tage en test og et digitalt kursus. Hvis forløbet ikke gennemføres, kan parret ikke blive skilt. Testen skal sikre, at forældrene ved, hvordan de bedst håndterer børnenes reaktioner på nyheden om, at deres forældre skal skilles. Det betyder, at børn af skilsmisseforældre fremover vil kunne have bopæl hos begge forældre i modsætning til tidligere, hvor børnene kun kunne have bopæl på en enkelt adresse.

Se også: Her er de nye skilsmisse-regler

Se også: 'Det giver dem muligheden for at tænke sig godt om'