Dansk lufthavn slår rekord - igen

Danskerne er vilde efter at pakke kufferten og flyve ud i det blå. Det mærker man især i Billund Lufthavn, der endnu en gang sætter passagerrekord

I Billund Lufthavn er der rigtig travlt.

I løbet af maj måned er 384.311 passagerer kommet igennem terminalen, og det er rekord, oplyser lufthavnen i en pressemeddelelse.

- I maj 2022 oplevede vi massiv vækst i forhold til 2019, så når vi i år igen oplever flere passagerer, er det imponerende. Det er med til at vise, at sidste års massive vækst i sommerperioden ikke blot var en ketchupeffekt efter Coronapandemien.

- Det giver en god tro på, at flyselskaberne og charterbureauerne går en aktiv sommer i møde, siger Jan Hessellund, som er administrerende direktør i Billund Lufthavn.

Stor rejselyst

Det er ikke kun i Billund Lufthavn, at man oplever danskernes rejseglæde.

En analyse lavet af Danske Bank viser nemlig, at danskerne bruger flere penge i forbindelse med rejser, end før man overhovedet kendte til coronavirus.

Her kan det tænkes, at inflation har en finger med i spillet, men den får ikke rejselystne danskerne til at vælge det sjove fra.

– De høje priser har fået folk til at skære ned på forbruget af mange ting, men ikke på rejser, i hvert fald ikke for gennemsnitsforbrugeren. Lige nu bruger vi omtrent 20 procent mere på fly og charterferie, end vi gjorde på samme tid i 2019. Det betyder, at vi rejser klart mere end dengang, også selvom man regner inflationen med, lyder forklaringen fra Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.

Udfordringer

Hvis man derimod ser på tallene for luftfragt, er det en anden historie.

I maj blev der fragtet 6145 tons gods - et fald på 6,2 procent sammenlignet med maj 2022. Tallet følger en global tendens.

– Fragtmarkedet på et globalt plan har nogle udfordringer, og det smitter selvfølgelig af på aktiviteten i vores fragtterminaler. Det er vilkårene, og det viser, at det er en branche, der ligesom alle andre går op og ned, forklarer lufthavnsdirektøren.

