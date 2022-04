Dansk marked i frit fald: Importen er nede med 64 procent

Det er ikke en guldgrube at være grisebonde i de her tider.

Udover de stigende priser på energi og korn, er den største kunde over de seneste år - nemlig Kina - næsten fuldstændig forsvundet for kundekartoteket.

Det skriver Finans.

Egen produktion tilbage

Tilbage i 2019 udbrud der svinepest i Kina, som slog op imod 200 millioner grise ihjel, og gjorde Kina afhængig af eksport fra andre lande.

Her var Danmark hurtig og fik sikret sig Kina som en af de største kunder i nyere tid.

Optimismen var også stor hos SEGES tilbage i september 2019, hvor prisen på et kilo svinekød mildt sagt var på himmelflugt.

- Der er god grund til at glæde sig over de høje svinepriser for danske landmænd, men vi er triste over, at det sker på baggrund af voldsomme udbrud af svinepest, der ødelægger store samfundsværdier i Kina og andre dele af verden, sagde Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i SEGES, i pressemeddelelsen i september 2019.

I samme pressemeddelelse blev landmændene opfordret til at nedbringe gæld og sikre sig mod hårdere tider i fremtiden.

Og heldet være med dem, der gjorde det.

Kina forsvundet

Hurtigere end forventet er Kina kommet tilbage med en egenproduktion, der igen gør dem uafhængige af andre lande.

I dag er Kinas import af svinekød i årets første kvartal styrtdykket ned til 412.000 tons, som er et fald på 64 pct. sammenlignet med niveauet i første kvartal 2021. Det viser nye opgørelser fra de kinesiske myndigheder, som Finans har fået.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Danish Crown, men det har ikke været muligt at få slagterigiganten til at udtale sig til citat.