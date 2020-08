Dansk Michelin-restaurant lukker

Coronavirussen blev den danske Michelin-restaurant 108's undergang.

'Det er med stor sorg, at vi i dag offentliggør lukningen af 108.'

'På grund af de negative konsekvenser, som den globale pandemi, særligt den drastiske reduktion i antallet af internationale turister i København, må vi konkludere, at det ikke længere er økonomisk bæredygtigt at fortsætte med at drive restauranten på dens nuværende placering.'

Sådan skriver restauranten, der ligger på Strandgade på Christianshavn, på det sociale medie Instagram.

'Jeg vil gerne takke alle på vores team - både tidligere og nuværende - for at hjælpe til med at gøre 108 til et helt særligt sted.'

'Jeg ville ikke være kommet så langt eller have opnået så meget uden jer,' skriver Kristian Baumann, der er chefkok og medejer af restauranten.

Kristian Baumann på scenen, fra restaurant 108 blev tildelt en Michelin-stjerne 22. februar 2017. Arkivfoto: TT News Agency/Ritzau Scanpix

Han træder af som medejer, mens de tilbageværende ejere vil åbne en ny restaurant med et helt nyt koncept senere i år, skriver de i opslaget, der foruden Kristian Baumann er signeret af Noma-kokken René Redzepi og Nomas direktør, Peter Kreiner.

Undgår konkurs

Driftsselskabet bag restauranten fortsætter med at arbejde. Dermed undgår restauranten at gå konkurs.

'Ingen vil miste penge på denne beslutning, hvilket selvfølgelig var meget vigtigt for os,' står der.

Restaurant 108 begyndte som en pop-up-restaurant i 2016. Restauranten, der skulle være mere et mere folkeligt alternative til Noma, blev en succes, og allerede i begyndelsen af 2017 blev den første gang tildelt en Michelin-stjerne. Den blev fornyet i 2018.

'Jeg vil også gerne takke vores gæster og vores venner i de lokale og internationale medier, og dem hos The White Guide, Michelin og World's 50 Best Restaurants for deres mangeårige støtte - jeg er for evigt taknemmelig for jer alle,' skriver Kristian Baumann.

