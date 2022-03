Dansk militærfly opdager speedbåd fyldt med hash i Middelhavet

Et dansk militærfly opdagede tidligere måneden en mistænkelig speedbåd syd for Spanien og bidrog til at få beslaglagt over to ton hash til en værdi på cirka 100 millioner kroner.

Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside torsdag, hvor flyet og dets besætning er vendt hjem til Danmark.

Flyet er af typen Challenger.

Det har siden slutningen af februar været en del af det danske bidrag til EU's agentur for grænse- og kystbevogtning, Frontex.

Flyet skulle tidligt i marts på patrulje i farvandet syd for Andalusien i Spanien.

Her fik mandskabet øje på en hurtigtgående speedbåd, som påkaldte sig opmærksomhed.

Det fortæller en dansk pilot, som går under pilotnavnet LUB.

- Vi kan ved hjælp af flyets sensorer holde øje med båden, og alle informationerne bliver med det samme videreformidlet til den danske forbindelsesofficer i Madrid. Han overtager derefter den videre koordination med de spanske myndigheder, siger LUB ifølge Forsvaret.

Da flyet returnerede til lufthavnen i Malaga, var det uvist, om billederne ville føre til noget, forklarer LUB.

- Efter en uge, hvor vi lidt havde opgivet håbet om, at smuglerne var blevet pågrebet, kan forbindelsesofficeren overbringe den glædelige nyhed: Båden, som vi opdagede, blev skygget ind til Ibiza, siger piloten i pressemeddelelsen.

I alt er 14 mand efterfølgende blevet anholdt og to ton hash beslaglagt. Også en anden båd med forbindelse til sagen blev fundet.

Danmark har siden 2015 bidraget til Frontex på forskellige måder. Det danske bidrag i Spanien består af cirka ti personer.

Et Challenger-fly har tidligere været indsat over Den Engelske Kanal. Danmark har også før bidraget med overvågningsfly i Middelhavet.