Dansk millionær søger butler - skal du have jobbet?

Er du god til styring af au pair, gartner, handy-man og håndværkere, og har du en husholder, rengøringsassistent, oldfrue og vicevært gemt i dig, så er drømmejobbet her nu.

Den 49-årige designer og entreprenør Jens Martin Skibsted, der er barnebarn af Danfoss-grundlægger, Mads Clausen, søger netop nu en husholder på fuld tid til familiens hus i Holte.

Det fremgår af et jobopslag på jobindex.

Se her om stillingen er noget for dig. Foto: Jobindex

I jobopslaget fremgår det, at der er brug for flere forskellige kompetencer for at få hverdagen til at fungere for familien, der består af far og to børn på fire og syv år.

Fuldtidsjob

Jobbet beskrives som et anderledes fuldtidsjob, hvor man skal være god til at få hus, hjem og hverdag til at fungere optimalt.

Det er de færreste, der har råd til at hyre en butler eller kammertjener, og det noget anderledes jobopslag har da også fået stor opmærksomhed.

På Twitter undrer en bruger sig over, hvem der har brug for en person med alle disse kvalifikationer.

'Vi er nødt til at sætte topskatten markant op. Den stakkels 'familiefar' er tydeligvis blevet svært invalideret af sine penge, når han ikke magter en husholdning for tre personer, uden at have en fuldtidsansat 'House manager', en au pair plus det løse', skriver brugeren, mens en anden godt forstår Jens Martin Skibsted:

'Jeg tror, vi skal sætte pris på den skat, han allerede betaler. Hvis han droppede karrieren for selv at vaske tøj/gøre rent/købe ind osv., så ville der ryge nogle lærerstillinger. Der ville nok ryge én lærerstilling alene på den ejendomsskat, hans hus indbringer fællesskabet.'

'Fint' opslag

At opslaget er usædvanligt bakkes op af Jobindex.

Men direktør hos Jobindex, Kaare Danielsen, er uforstående over, at det har skabt en debat. Han kalder det et 'fint' opslag.

- Det er ikke usædvanligt, at nogen har folk til at hjælpe til i huset. Det har man haft i mange år. Men det usædvanlige er, at man søger den type medarbejder gennem os.

Huset, der skal bestyres i Holte, har en ejendomsværdi på 10,9 millioner kroner. Ifølge Boliga.dk er der 10 værelser fordelt over 502 kvadratmeter og en grund på 3.017 kvadratmeter ned til Vejlesø.

Jens Martin Skibsted skabte allerede som 28-årig cykelfirmaet Biomega og siden blandt andet designvirksomheden kiBiSi, der blev skabt i samarbejde med stjernearkitekten Bjarke Ingels.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jens Martin Skibsted for en kommentar om opslaget, men han har ikke ønsket at medvirke.

Se også: Jeg har arbejdet 40 år med rekruttering. Her er mit bedste råd til jobsøgende

Se også: Fire ting der typisk går galt ved jobsøgningen

Se også: Virksomhed satte alderskrav i jobopslag - det kostede 12.500 kr.