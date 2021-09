Vulkanen Cumbre Vieja gik søndag i udbrud, og tusindvis af mennesker måtte evakueres. Men et dansk mirakel-hus nægtede at overgive sig

Et lille hus på Cumbre Vieja har fået et nyt navn: Mirakel-huset.

Huset ligger på skråningen af den vulkan i Cumbre Vieja-nationalparken på øen La Palma, der søndag gik i udbrud. Og det er nu gået viralt, ligesom dets skæbne bliver beskrevet på alverdens spanske og internationale medier.

Voldsomme billeder taget natten til mandag viste, hvordan vulkanen skød lava flere hundrede meter op i luften, mens lavastrømmene gled ned af bjerget. Og det har medført store ødelæggelser.

Men ikke på et lille hus, der ifølge The Guardian, spanske El Mundo og BBC er ejet af et dansk par. Det fortæller den hollandske kvinde, Ada Monnikendam, der var med til at bygge huset i tidernes morgen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Dansk mirakel-hus overlever vulkanudbrud Sådan her så det ud, da vulkanen gik i udbrud tidligere på måneden.

- De begyndte at græde som pisket, da jeg fortalte dem, at deres elskede hus stadig var intakt. De fortalte mig, at selvom de ikke kan tage derned, er de lettede over, at det stadig står der, siger Ada Monnikendam.

Det danske par har ikke besøgt stedet siden starten på coronapandemien, da de begge er over 80 år og derfor ikke vil tage nogen chancer, forlyder det.

Ekstra Bladet har talt med huset danske ejer, som fortæller, at parret på nuværende tidspunkt ikke har brug for at drøfte sagen yderligere.

Det danske Udenrigsministerium opfordrede søndag aften danskere på La Palma til at være agtpågivende og følge myndighedernes anvisninger.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Dansk mirakel-hus overlever vulkanudbrud Lavaen fra vulkan på De Kanariske Øer strømmede mod havet med vilde billeder til følge.

Rejseselskaber har ingen danskere på øen

Turistsæsonen er dog ved at lakke mod enden, og hverken Bravo Tours eller TUI har gæster på La Palma, oplyser selskaberne til Ritzau.

Øen er generelt ikke er den mest populære destination blandt De Kanariske Øer, som også tæller blandt andet Gran Canaria, Tenerife og Lanzarote.

- Lige nu holder vi egentlig bare øje med, om det er noget, der kan komme til at påvirke de øer, der ligger i nærheden, hvor vi har gæster. Men det ser ikke sådan ud lige nu, siger Mikkel Hansen, pressechef hos TUI, til Ritzau.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Premierminister udskyder FN-møde

Der er foreløbigt ingen meldinger om tilskadekomne under vulkanudbruddet, som indtil videre heller ikke påvirker flytrafikken til øen.

Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, er ifølge AFP på vej til La Palma. Det betyder, at han udskyder sin planlagte tur til USA, hvor han skulle deltage i FN's generalforsamling.

Her er også den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), blandt deltagerne.