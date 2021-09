Dansk mirakelhus gik verden rundt: Nu er det væk

Familien Cocq havde netop givet deres feriehus på La Palma navnet 'La Esperanza' - eller blot 'håbet' på dansk.

Det kunne en dybt berørt, men stadig positiv Inge Kocq berette til Ekstra Bladet fredag.

Her kunne hun og ægtemanden, Rainer Kocq, ligeledes fortælle, hvordan de i dagevis havde fulgt med live på YouTube for at se, om lavastrømmen fra vulkanen Cumbre Vieja ville fjerne deres feriehus fra jordens overflade.

I sidste uge gik billeder af feriehuset nemlig verden rundt, da det som det eneste i nabolaget stod ensomt tilbage omgivet af varm aske fra lavastrømmen. Nu er der dårligt nyt for den danske familie.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rainer og Inge Cocqs feriehus på La Palma overlevede i første omgang lavastrømmen, men nu er det væk. Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Begravet i lava

Natten til mandag er huset så væk, kan familien fortælle til TV Syd fra hjemmet i Fredericia.

- Det er forbi, huset er nu begravet i lava, siger Rainer Kocq til mediet.

Fra deres danske hjem fortalte Rainer Kocq ellers fredag til Ekstra Bladet, at det var umuligt for dem at finde en logisk forklaring på, hvorfor netop deres hus stadig stod tilbage som det eneste i området på daværende tidspunkt.

- Sådan en lavaflod har en ufattelig styrke, så når man ved, hvordan den kommer ned ad skrænten, kan man slet ikke forstå, hvorfor strømmen stoppede lige før huset. Vi kan slet ikke fatte det, sagde Rainer Cocq og fortsatte:

- Befolkningen på øen er jo katolsk, og efter sådan en hændelse opfatter de det hurtigt som noget overnaturligt, fordi de siger, at der må være noget, som har beskyttet os. Og når man selv ser på de her billeder, så får man efterhånden det indtryk, at der næsten ikke kan være en anden forklaring.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Uvirkelige billeder af lavastrømmen, som i sidste uge bevægede sig ned ad vulkanen Cumbre Vieja. Foto: Borja Suarez/Ritzau Scanpix

Hundredvis af hjem ødelagt

Siden vulkanudbruddet begyndte 19. september, har sorte lavastrømme opslugt mere end 230 hektar land, melder EU's satellitovervågning.

Hundredvis af hjem samt veje, skoler, kirker og bananplantager er blevet ødelagt.

Det står ikke klart, hvor længe udbruddet vil fortsætte. En vulkanolog oplyser til tv-stationen RTVE, at det ikke umiddelbart er til at vide, om det kortvarige ophør i udbruddet mandag tyder på, at det er ved at være ovre.

Imens er øens lufthavn blevet genåbnet. Det oplyser selskabet Aena, som driver lufthavnen, ifølge nyhedsbureauet dpa. Aske fra vulkanen er således blevet fjernet fra landingsbanen.

Der er ikke meldt om dødsfald eller alvorlige kvæstelser under udbruddet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Inge og Rainer Kocq.