Dansk modegigant frygter coronakrise

Planlægger du at trække i spenderbukserne og supplere sommergarderoben med det sidste nye skrig, kan du risikere at blive mødt af et begrænset udvalg i butikkerne.

Ifølge chef for Dansk Industris afdeling i Kina Peter Bøgh Hansen, kan det igangværende udbrud af coronavirus nemlig få betydning for de danske modevirksomheder.

- Lige præcis modebranchen er enormt sæsonbetonet, og hvis det sker, som man regner med, at de kinesiske underleverandører kun gradvist hakker sig i gang på grund af mangel på medarbejdere, vil der komme en naturlig venteperiode.

- Det kan ske, at produkterne må udskydes eller ikke kan leveres inden for en overskuelig fremtid og derfor må aflyses, så det kan man sagtens frygte. Man kommer ikke op til fuld kapacitet på nogle kinesiske fabrikker inden for en overskuelig fremtid, vil jeg vove at påstå, lyder hans vurdering.

Mange danske modevirksomheder er afhængige af produktionen i Kina, som siden slutningen af januar har været lukket ned på grund af fare for spredning af coronavirus.

Efter tre ugers tvunget lukning gav den kinesiske regering mandag grønt lys til, at virksomheder og produktioner kunne genåbne.

Badebukser efter ferien

Én af de virksomheder, der følger situationen i Kina med bekymring, er Hummel.

- Vi er selvfølgelig meget bekymrede for kollegerne nede i Kina og har sendt mundbind af flere omgange både til kontorer og medarbejdere, som ikke må møde på arbejde uden mundbind, siger Ulrik Juul, som er PR- og Communications Manager i Hummel.

Men også bekymringen for forsinkelse af produktionen fylder.

- Der er helt traditionelle sæsoner inden for modebranchen, så det er klart, at en hver form for forsinkelse er forretningsmæssig uheldig.

- Du vil gerne have et par badebukser, når skal på ferie, og ikke når du er kommet hjem fra ferie. Men jeg vil også understrege, at vi endnu ikke har overblik over, hvordan det præcis påvirker produktionen i de virksomheder, vi samarbejder med, siger Ulrik Juul.

Coronavirus i Kina kan betyde, at sommerkollektionerne forsinkes. Foto: Jacob Ehrbahn

Hos Hummel har man ikke selv fabrikker i Kina, men samarbejder med forskellige leverandører i landet.

Ifølge Ulrik Juul er der ikke så meget, virksomheden kan gøre hjemme fra Danmark.

- Det har fået nogle dimensioner, som ligger helt ud over, hvad man kan gøre som virksomhed i Danmark. Vi kan hjælpe ved at sende ting ned til vores kinesiske kolleger, og så kan vi bare håbe, at det bliver håndteret hurtigt, det er jo en helt forfærdelig situation dernede, siger Ulrik Juul.

Særligt mindre virksomheder

Den nationale nedlukning af virksomheder blev ophævet mandag, men selvom de kinesiske fabriksarbejdere så småt er ved at vende tilbage til samlebåndene, kan den midlertidige nedlukning få store konsekvenser for særligt mindre virksomheder, vurderer Peter Bøgh Hansen.

- Det kommer ikke til at berøre alle, for der er nogen danske virksomheder, der har leverandørkontrakter, som sikrer, at de kan få produktionen til tiden.

- Men jeg kan forestille mig, at nogle mindre danske modevirksomheder, som er afhængige af mindre leverancer fra Kina, kan blive sat bagerst i køen og kan blive ramt af det, siger han.

Man skal dog ikke være alt for bekymret for, om man nu også kan få fornyet sin sommergarderobe.

- Inden for modebranchen har man ofte en bunke af leverandører fra forskellige steder, så mange vil kunne indhente det, de ikke kan få fra Kina, andre steder fra, siger Peter Bøgh Hansen.