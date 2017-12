Dansk møbelkæde er gået konkurs: - Jeg kan ikke betale min husleje

Ved du noget, eller er du kommet i klemme i konkursen? Skriv en sms til 1224 (alm. takst) eller mail til 1224@eb.dk

Biva går konkurs - igen.

Det fremgår af et brev sendt til nu tidligere Biva-ansat Brian Grønmark af kurator Nicolai Dyhr.

I mailen står der, at Brian Grønmark er fristillet, da Sø- og Handelsretten har erklæret møbelkæden konkurs 28. december.

Brian Grønmark undrede sig i morges over, at der ikke var gået løn ind for december måned, og han kontaktede derfor selskabets administrerende direktør, Jesper Jørgensen.

- Jeg ringede til Jesper og spurgte, hvad der skete med min løn, og så sagde han bare, at det var ikke hans problem, men at jeg måtte tage den med Lønmodtagernes Garantifond. Det er sgu noget svineri, for det her er jo ikke kommet fra den ene dag til den anden.

- Min kollega fortalte mig, at der var en ude i onsdags og tælle lageret i Brøndby op, og i dag har de bedt folk om at arbejde hele dagen, for så at fortælle dem i eftermiddag, at de ikke får deres løn. Jeg er dybt rystet, siger han.

Ingen husleje

Den tidligere Biva-ansatte frygter nu for, om han kan blive boende i sit hjem.

- Jeg har ikke mulighed for at betale mine regninger eller min husleje. Og jeg skal starte nyt arbejde på tirsdag i København, men jeg har jo ingen mulighed for at betale for min transport, da jeg bor på Lolland. Så det job mister jeg nok - det er fandme noget lort.

'Kan ikke udtale mig'

Ekstra Bladet har været i kontakt med den administrerende direktør Jesper Jørgensen, der dog ikke ønsker at bekræfte konkursen.

- Hvorfor har jeres medarbejdere ikke fået løn i dag?

- Jeg kan ikke udtale mig.

- Synes du, det er fair over for jeres medarbejdere, at du ikke vil fortælle, hvad der foregår?

- Hvad vi gør med vores medarbejdere, det håndterer vi internt, og hvis medarbejderne skal have besked på nogen ting, så får de også besked på det.

Heller ikke en af selskabets to ejere, Christian Bjerre Kusk, vil udtale sig om selskabets situation.

- Det kan jeg ikke udtale mig om, jeg står med børn her, siger Christian Kusk og smækker røret på.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra selskabets anden ejer, Jimmy Maymann-Holler, der er tidligere chef for det amerikanske internetmedie Huffington Post, men han er ikke vendt tilbage på vores opkald.