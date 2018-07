Dansk ø lukket på grund af tørke

Det er næppe gået nogens næser forbi, at det danske sommervejr har stået på sol, sol og atter sol.

Til stor glæde for solbadere og andre, der nyder at være i solen, mens de danske landmænd formentlig er trætte i deres fødder efter adskillige ugers regndans.

Nu har tørken så fundet et nyt offer.

Æbelø nord for Fyn er lukket på grund af tørke og dermed brandfare, skriver VisitNordfyn på sin hjemmeside.

- Det er ærgerligt for nogle af de turister, der har besluttet at tage herop. Det er et stort trækplaster, fortæller bureaucleder for Visit NordFyn, Rikke Lindhøj.

Æbelø er lukket på grund af tørke og dermed brandfare, oplyser VisitNordfyn. Foto: Knud Erik Christensen/Polfoto

For langt væk

Beslutningen om at lukke den lille ø sker, fordi det er tager for langt tid for redning at nå frem, hvis der skulle opstå en brand.

- Øen ligger fire kilometer fra fastlandet, og derfor kan man kun komme til den ved at gå, sejle eller tage en speciel traktor, som kører fra fastlandet til øen. Af samme grund har redningsfartøjer også svært ved at komme frem.

Øen er et yndet sted for naturelskere på grund af den uspolerede natur, der blandt andet byder på et havørnepar, der yngler hvert år.

30 - 40.000 mennesker besøger hvert år øen, men der går formentlig et par uger, før folk igen kan valfarte ud på den nordfynske ø, vurderer Rikke Lindhøj.

Hun anbefaler, at man i stedet benytter sig af mange af de andre turistattraktioner, der er i området.

Se også: Byggede dansk turistmekka for millioner: Nu skal det hele rives ned

Se også: Mystik på dansk solskins-ø: Bulder og rystelser kan ikke forklares

Derfor flyder der en ø rundt i København