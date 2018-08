Dansk ø uden strøm i ni timer: Godt vi har en grill

Ø-mentaliteten lever i bedste velgående på øen Endelave. Her skal der nemlig mere end et strømsvigt til for at skabe uro.

Onsdag kunne de godt 150 beboere på den lille ø opleve et længere strømsvigt. Øen var nemlig uden strøm fra klokken 9.30 til 18.30, oplyser elnetselskabet Konstant Net A/S til Ekstra Bladet, efter DR skrev, at strømmen var gået.

- Vi må jo bare læne os tilbage og affinde os med situationen. Der er alligevel intet at gøre, siger Henning Brodersen, forpagter af øens kro.

Endelave Kro er et fast samlingspunkt for øens beboere og turister, og særligt om sommeren har de mange gæster.

Flæsk på grillen

Men selv om strømafbrydelsen satte øen ud af drift, betød det ikke det store for kroens planlagte menu. Kroens ejer er nemlig indehaver af en større grill.

- Vi lavede bare en stor omgang flæskesteg på grillen. Så det var fint nok. Vores kassesystem gik ned, men det tog folk i stiv arm, siger Henning Brodersen.

- Man kan ikke forberede sig på strømafbrydelser, mener han.

- Man skal derfor leve efter filosofien, at hvis færgen er sejlet, så er den sejlet, og så er der ikke noget at gøre ved det, lyder det fra Henning Brodersen.

Det var angiveligt et beskadiget søkabel, som forårsagede strømsvigtet på øen. En færge fra fastlandet ankom i løbet af dagen, og oprettede en kommnukationslinje.