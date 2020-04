Dansk overlæge: - Fandeme ubehageligt

I tre uger var en ledende overlæge i Ortopædkirurgisk Klinik på Rigshospitalet i isolation i sit sommerhus, smittet med corona.

- Jeg havde symptomer, der mindede om influenza, og jeg mistede min smagssans. I den første uge var jeg ikke så ramt. Jeg var med på de daglige Skype-møder med afdelingen, og vi højtryksspulede vores terrasse i sommerhuset, siger han til hospitalets medie IndenRigs .

- Men i anden uge blev det slemt. Jeg fik høj feber, kulderystelser, ømme muskler og lå i sengen. Det var en rigtig rusketur. Værre end nogen influenza eller andet, jeg har prøvet, siger 64-årige Claus Munk Jensen.

Tredje uge af sygdomsforløbet begyndte det endelig at gå fremad i sommerhuset på Falster.

- Jeg fik det bedre, men var stadig påvirket og regulært træt. Jeg havde behov for at sove til middag hver dag, og det har jeg altså aldrig haft før. To-tre gange fik jeg nogle små attakker, hvor jeg måtte tilbage og ligge i sengen. Jeg er glad for, at jeg lige har haft påsken til at komme helt til hægterne, siger Claus Munk Jensen, der stadig kan mærke spor, som coronavirussen har sat i hans krop.

- Jeg har mistet min kondition, og jeg er overrasket over, at det er gået så hurtigt. Bare det at cykle til bageren i modvind eller tage trappen til sjette sal i parkeringshuset gør mig fuldkommen udmattet og forpustet, siger han til mediet.