Dansk overlæge trodser WHO: Vil fortsat bruge omdiskuteret lægemiddel

Det får ikke umiddelbart nogen betydning for brugen af lægemidlet Remdesivir til hårdt ramte coronapatienter i Danmark, at et studie fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) viser, at midlet ikke har nogen effekt på patienters chance for overlevelse.

Det siger Jens Lundgren, der er professor og overlæge i infektionsmedicin på Rigshospitalet.

- Som det ser ud nu, så tror jeg ikke, at vi vil ændre på vores behandlingsretningslinjer og den måde, vi bruger stoffet på, fordi der er en fornemmelse af, at det virker.

Under coronakrisen har det siden foråret været kendt, at Remdesivir kan gøre de ramte patienter hurtigere raske. Det pegede også et studie med dansk deltagelse i foråret på.

Men det nye WHO-studie viser altså, at midlet ikke kan redde patienters liv, skriver Financial Times.

WHO har ikke selv kommenteret resultatet.

Effekten forsvinder

Ifølge Jens Lundgren giver behandling med midlet gode resultater, hvis man bruger det korrekt.

- Det studie, vi selv var med til at lave, viste, at effekten af behandlingen var ret smal. Det kommer altså meget an på, hvem man giver det til.

- Man skal give det til patienter meget tidligt, efter at de bliver syge. Det er der, det har sin effekt, for hvis man kommer ind for sent i sygdomsforløbet, så forsvinder effekten, siger Jens Lundgren.

