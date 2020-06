Dansk Palme-ekspert: Det sker på pressemødet

Har det svenske politi fundet det mordvåben, som for 34 år siden sendte den svenske statsminister Olof Palme i døden? Har politiet opklaret, hvem der var ansvarlig for det blodige drab på åben gade i Stockholm? Vil politiet nu foretage anholdelser - eller bliver efterforskningen omsider lukket ned?

Det er de fire vigtigste spørgsmål, som mange venter i spænding på at få besvaret på det pressemøde, som den svenske anklagemyndighed har indkaldt til onsdag formiddag.

Revolver fundet ?

Flere svenske medier har forud for pressemødet oplyst, at den svenske regering er blevet orienteret om, at den revolver, som blev brugt til at myrde Olof Palme, er blevet fundet.

Der er dog ingen officielle regeringskilder, der indtil nu har bekræftet oplysningerne.

Statsminister Olof palme havde mange venner - og mange fjender. Arkivfoto: Anders Holmstrom

På det digitale pressemøde onsdag vil chefanklager Krister Petersson og efterforskningsleder Hans Melander fremlægge de seneste oplysninger om den svenske mordgåde.

De er døde

En af de danskere, som ved mest om Palme-drabet, er historikeren og cand. mag Anders Orris. Han har skrevet en afhandling om drabet på Olof Palme.

- Det er naturligvis svært at sige, hvad der præcist vil komme frem på pressemødet. Jeg hælder mest til, at konklusionen på mødet vil være, at man nu vil indstille efterforskningen. Man vil lave en gennemgang af de personer, som gennem tiden har været mistænkt for at have dræbt Palme. De er alle døde i dag, og derfor vil det være nærliggende at nedlægge efterforskningen og overdrage dokumenterne til Rigsarkivet, siger Anders Orris til Ekstra Bladet.

Anders Orris peger også på, at det vil være naturligt at kontakte netop den svenske regering forud for, at man agter at nedlægge en så omfattende efterforskning af en svensk statsminister.

Misbrugeren Christer Pettersson blev både dømt og frikendt for mordet på Palme. Arkivfoto: Anders Holmstrom

Chefanklager Krister Petersson har dog tilbage i februar udtalt følgende i et interview på svensk TV:

- Jeg er sikker på at kunne præsentere, hvad der skete omkring mordet, og hvem der er ansvarlig for det.

På spørgsmålet om, hvorvidt der vil blive rejst tiltale mod en mistænkt gerningsmand, svarede chefanklageren dog:

- Det kan jeg ikke sige noget om - det er op til fri fortolkning, siger han.

Svær bevisbyrde

Historiker Anders Orris er dog noget skeptisk overfor disse udtalelser.

- Jeg er ikke så sikker på, at vi får besked om, hvem der var ansvarlig for drabet. Der er tale om en svær bevisbyrde at løfte.

Men der kan selvfølgelig være en joker i det her. Den teknologiske udvikling kan for eksempel have medført, at man nu er i stand til at identificere det våben, som de to fundne kugler stammer fra. Det har man ikke tidligere kunnet.

Der kan også være fundet DNA spor på Palmes frakke, som man ikke tidligere har kunnet analysere, siger Anders Orris til Ekstra Bladet.

På drabsstedet i Stockholm er der i dag nedlagt en mindeplade for den svenske statsminister Olof Palme.Arkivfoto: TT News Agency

Historikeren mener, at politiet og anklagemyndigheden kan have en vis interesse i at puste sagen op på nuværende tidspunkt.

- På den måde kan man overfor offentligheden vise, at man vitterlig har gjort et sidste og afgørende forsøg på at opklare mordet, inden man indstiller efterforskningen, lyder det fra den danske ekspert.

Ifølge den britiske avis The Guardian mødte de svenske Olof Palme-efterforskere den sydafrikanske efterretningstjeneste 18. marts i Pretoria og fik overdraget dokumenter, der var relevante for sagen.

Det er for øjeblikket uklart, om sagsdokumenterne indeholder nye beviser, eller om det blot er et spørgsmål om at afslutte løse tråde i efterforskningen.