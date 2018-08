Dansk pensionsselskab i milliardkøb: Får 93.000 flere kunder

Det danske pensionsselskab AP Pension har smidt i omegnen af en milliard kroner på bordet for købet af den svenske pensionsgigant Skandias aktiviteter i Danmark.

Dermed overgår Skandias 93.000 danske kunder nu til AP Pension.

Det skriver Børsen.

- Det er to selskaber, der supplerer og komplimenterer hinanden rigtig godt. Vores tanke er, at kunderne i Skandia skal over på AP's pensionspalette, og så har Skandia nogle stærke produkter, som vi har i sinde at videreføre, siger administerende direktør i AP Pension Bo Normann Rasmussen til Børsen.

Skidt for konkurrencen

- Før var der syv kommercielle pensionsselskaber. Nu er der kun fem. Det gavner ikke umiddelbart konkurrencen, lyder vurderingen fra Gert Aage Nielsen fra Bedstpension, der rådgiver både private og virksomheder om pensionsmarkedet, over for Ekstra Bladet.

- Når det er sagt, så har Skandia haft svært ved at levere nogle gode investeringsafkast i de senere år, så det kan blive positivt for de kunder, der kommer over i det nye selskab, siger han.

Gert Aage Nielsen påpeger, at en købspris på omkring én milliard kroner er 'et pænt stort beløb'.

Derfor står AP Pension foran et stort arbejde med at sammenlægge de to pensionskasser. De har hidtil arbejdet på ganske forskellig vis, så opkøbet bliver først en god forrretning, hvis AP Pension forstår at overkomme de udfordringer, vurderer han.

Myndighederne bør overveje

- Jeg havde ikke gættet mig til, at de to selskaber passede sammen. Så for AP bliver det en udfordring at holde på Skandias kunder. Ellers har man bare udbetalt noget egenkapital på én milliard kroner - det er jo egentlig medlemmernes penge, siger han.

De fem store spillede på det private pensionsmarked er nu: PFA, Danica, Nordea Liv og Pension, AP Pension og Topdanmark.

Derfor bør de danske konkurrencemyndigheder overveje, hvor mange færre selskaber der skal være, før det går ud over konkurrencen og dermed priserne for pensionsopsparerne, vurderer Gert Aage Nielsen.

De 93.000 kunder i Skandia Pension er hovedsageligt medarbejdere i mindre private virksomheder.