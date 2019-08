Dansk politi i gaderæs

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Da der lørdag aften var gang i 'Striben' i Randers, fik det lovlige gaderæs fornemt besøg på banen.

Her valgte to patruljebiler fra Østjyllands Politi nemlig at deltage i et løb, hvor de kørte om kap på den 201 meter lange bane.

- Skal politiet ikke lige have en hånd? De kommer her og hygger med os. Det er fantastisk det her, siger speakeren til arrangementet, mens en af patruljerne sætter lyd på sin sirene.

- To politibiler, det er altså første gang i Striben-Randers' historie. De bliver vinket frem, men det er jo politiet, så de kan gøre, hvad de har lyst til. Det her er altså lovligt gaderæs i Randers i samarbejde med Randers Kommune, Striben-Randers og Østjyllands Politi., fortsætter speakeren.

Hjulspin

Derefter giver betjentene den så meget gas, at en af bilerne laver hjulspin.

Hvordan det lykkedes at få Østjyllands Politi til at deltage i det omtalte gaderæs har en meget simpel forklaring, hvis man spørger formand for Striben-Randers, Danni Nielsen.

'De kom bare hen og spurgte om de måtte prøve, så sagde jeg ja, og så snakkede vi faktisk ikke mere med dem,' skriver han i en besked til Ekstra Bladet.

Ring mandag

Hos Østjyllands Politi har vagtchefen ikke nogen kommentarer til sagen og henviser til, at man kan tage kontakt til politiets kommunikationsenhed mandag.

- Umiddelbart har jeg ikke nogen kommentarer til det. Det er foregået i en anden afdeling. Jeg sidder i udrykningsafdelingen, og det her er formentlig noget færdsels- eller forebyggelsesafdeling, der har været ude til arrangementet.

- Det ser forholdsvis kontrolleret ud. Hvordan og hvorledes det er kommet i stand, tør jeg ikke sige, siger vagtchef Jens Rønberg.