Dansk professor: Masker har begrænset effekt

Fra på lørdag er det påkrævet, at danskere skal bærer mundbind, når de færdes med bus, tog og metro.

Men effekten af maskerne er formentlig stærkt begrænset. Sådan lyder det fra professor i virologi på Aarhus Universitet Søren Riis Paludan til det internationale medie Financial Times.

Til mediet fortæller han, at 100.000 danskere med det smittetryk, der var i Danmark i midten af juli, skulle gå med mundbind i en uge for at forhindre nye smittetilfælde.

Torsdag formiddag har Ekstra Bladet talt med den danske forsker. Over for os uddyber han svaret.

- Hvor effektivt mundbindet er, ændrer sig hele tiden. Det afhænger af, hvor mange danskere der er smittet. Jo flere der er smittet, jo flere smittetilfælde kan mundbindene forhindre.

Som smittetrykket er herhjemme i dag, skal 50.000 danskere gå med mundbind i en uge for at forhindre en ny coronasmittet, forklarer Søren Riis Paludan. Han understreger, at det tal kan både falde og stige, som smittetrykket udvikler sig.

- Vi skal ikke overvurdere mundbindenes effekt. De er ikke særligt effektive, hvis de står alene.

- De skal kombineres med god hygiejne, afstand, isolation og de øvrige gode råd, vi de seneste måneder har fået for at begrænse smitten. Mundbindenes effekt i sig selv, er begrænset, siger Søren Riis Paludan.

Søren Riis Paludan vurderer, at mundbind alene er effektive på steder, hvor mange mennesker står tæt samlet. Her vurderer han offentlig transport som et oplagt sted at bruge dem.

Til gengæld mener han ikke, at mundbind vil have en effekt i f.eks. shoppingcentre, hvor afstanden er større.