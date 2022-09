Dansk puma på spil igen: - Løb for helvede

Det deler vandene, når man spørger ind til den puma, som danskerne efterhånden har spottet op til flere gange.

Nogle griner, andre bliver bange.

En af dem, der normalt grinede, er Morten Andersen fra Højen nær Vejle. Men i august måned stod selvsamme puma så i familiens have, fortæller de til Vejle Amts Folkeblad.

- Løb for helvede

Lørdag 13. august gik Morten Andersen med sin kone og to små børn en runde på deres 6000 kvadratmeter store grund sammen med deres nye hundehvalp.

- Da vi kom tilbage til baghaven tættere på huset, hvor vi har et shelter stående, så jeg pludselig et stort dyr komme løbende i kornet tæt ved skellet til nabogrunden. I starten så jeg kun toppen af dyret og tænkte først, at der var tale om en golden retriever på grund af størrelsen og farverne, fortæller Morten Andersen til Vejle Amts Folkeblad.

Men her fik familien sig en overraskelse, da dyret kom tættere på.

- Vi råbte nærmest i munden på hinanden: 'Det er kraftedeme pumaen. Løb for helvede', fortæller Morten Andersen, som hurtigt fik hanket op i alle de små familiemedlemmer og løb væk.

Nu sjette gang

Heldigvis for familien fra Højen blev pumaen lige så overrasket over at se dem, som de blev over at se den.

Derfor skyndte den sig angiveligt i modsatte retning, og siden har Morten Andersen ikke set det store rovdyr på sin grund.

Men det er som sagt ikke første gang, at en dansker hårdnakket påstår at have set en vild puma i Danmark.

I april i år var det en 34-årig kvinde, der hævdede at have set det store kattedyr komme gående frit i skovkanten ved rastepladsen overfor krydset Grønlandsvej og Koldingvej i Vejle.

Og hele fire gange før det, har der været meldinger om store katteligende dyr, som ifølge øjenvidner lignede en puma.

Morten Andersens beretning om en løs puma bliver altså den sjette af slagsen.