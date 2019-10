Dansk rejsebureau konkurs: Konkurrent overtager

Har du været på busrejse fra Fyn, er der en stor chance for, at du har kørt med Frørup Rejser.

I sidste uge måtte de kaste håndklædet i ringen efter længere tids økonomisk nedtur.

- Firmaet har i en periode været under afvikling, så konkursbegæringen kommer ikke som en stor overraskelse. De personer og familier, der er kommet i klemme som følge af konkursen, er alle dækket ind via Rejsegarantifonden, oplyser kurator for boet advokat Jess Aagaard til TV2Fyn.

Ny ejer - samme navn

Allerede tirsdag er der dog gode nyheder til eventuelle kunder og virksomhedens 14 ansatte, der ellers stod til en fyreseddel.

Her kom det nemlig frem at et andet fynsk busselskab, den tidligere konkurrent og storebror Bergholdt.dk, har overtaget boet.

Alle medarbejdere er fulgt med, mens man også vil holde fast i navnet Frørup Rejser.

- Vi har arbejdet tæt sammen med Frørup Rejser i mange år, og vi vil fortsætte med navnet Frørup Rejser, for det navn er stærkt, når det gælder busudflugter, siger ejeren John Bergholdt til Fyens.

Han bekræfter samtidig, at kunder, der har købt rejser hos Frørup, stadig kommer afsted.

Selskabets hovedkvarter i Frørup bliver lukket.

Bergholdt.dk driver fra årsskiftet 175 busser og fra 12 til 83 personer.