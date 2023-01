Dansk rejseselskab solgt til udenlandsk koncern

Atlantis Rejser, der er kendt for at fragte danske charterturister til solrige feriedestinationer som Sharm el Sheikh i Egypten og thailandske Phuket, skal fremadrettet til at operere under udenlandske faner.

Charterbureauet er nemlig blevet opkøbt af den hollandske rejsekoncern Sunweb Group, der tilbyder alt fra skiløb i de franske alper til verdensomspændende krydstogtscruise. Et opkøb Sunweb har foretaget for at styrke sin profil i den egyptiske turistindustri. Det oplyser Sunweb Group i en pressemeddelelse ifølge Finans.

Ibrahim Ramadan stiftede i 1994 selskabet, som nu er kommet i hollandske hænder. Foto: Morten Langkilde

'Opkøbet af Atlantis Rejser er vigtigt for Sunweb Group. Ikke alene udvider det vores tilstedeværelse i Skandinavien, men det giver os også mulighed for at nyde godt af den ekspertise og viden, som Atlantis Rejsers team har som førende inden for rejser til Egypten.'

'Vi er sikre på, at dette partnerskab vil give os mulighed for at tilbyde vores kunder et endnu bredere udvalg af solferier i den højeste kvalitet. Vi er begejstrede for at slå os sammen med Atlantis Rejser og ser en lys fremtid sammen,' siger Mattijs ten Brink, topchef i Sunweb Group, ifølge meddelelsen.

Indtil videre kommer driften og de rejser, der i forvejen er bestilt igennem Altantis Rejser, ikke til at blive påvirket af opkøbet. Det fremgår ligeledes af pressemeddelelsen fra Sunweb Group.