Dansk rekord-præstation på Mount Everest: - De gjorde det sgu

Klokken 7.26 tirsdag skete det.

Danske Emma Østergaard og Jakob Urth nåede toppen af verdens højeste bjerg, Mount Everest, og førstnævnte er derfor nu den yngste danske kvinde til at gøre det med sine blot 26 år.

- Jeg er meget stolt og glad og selvfølgelig også utrolig rørt, fortæller Emmas mor, Tina, til Ekstra Bladet.

Familien var samlet hele natten for at følge med i de to danskeres gps-signal, der minut for minut viser deres bevægelser på bjerget.

Men pludselig røg signalet.

Det var en stolt mor, Ekstra Bladet talte med, efter 26-årige Emma Østergaard blev den yngste dansker til at nå toppen af verdens højeste bjerg. Privatfoto

Ingen panik

- Vi (familien, red.) var sammen i løbet af natten, hvor vi sad og holdt øje med gps-trackeren, som tidligere på aftenen havde mistet signalet, så vi i lang tid ikke kunne se, hvor hun var, fortæller Emmas bror Simon.

- Det var noget, der fyldte i løbet af natten, at vi ikke kunne følge med. Det er jo ofte sådan med teknik, at det giver en tryghed, når man kan følge med, men hvis det fejler, og man ikke kan se, hvor de er, så giver det også den modsatte effekt.

Tina Østergaard understreger dog, at familien holdt hovedet koldt trods den pludselige afbrydelse.

- Vi vendte alle scenarier, og vi tænkte, at det helt sikkert var teknikken, der drillede. Det var ikke sådan, at vi gik i panik, siger hun.

'Trætte, men glade'

I ti timer kunne familien fra Aarhus ikke følge Emma og Jakobs færd, og da signalet endelig var tilbage, havde de til stor glæde for familien nået toppen.

- Jeg var så lykkelig over, at vi fik forbindelsen igen. Efter det mærkede jeg den der kæmpe stolthed, og jeg tænkte: 'Wow, de gjorde det sgu,' siger Tina Østergaard.

Når de to danskere er ude af diverse camps, der er placeret på bjerget, er det kun muligt at kommunikere gennem gps'en.

Og da de nåede toppen tirsdag morgen, gav de lyd fra sig igen:

'Trætte, men glade,' lød beskeden.

De forklarer også udfaldet med signalet med den simple melding: 'Gps frost'.

Det har krævet meget forberedelse og mange penge at nå til toppen af Mount Everest for Emma Østergaard. Privatfoto

Kæmpestort

Rasmus Kragh var i 2019 den første dansker til at nå toppen af Mount Everest uden brug af kunstig ilt, og han havde endnu ikke hørt nyheden om de to danskeres store præstation, da Ekstra Bladet fangede ham over telefonen.

- Jeg ved, det er kæmpestort for Emma. Det er hendes drøm, som hun har arbejdet frem imod i en årrække. Hun har lagt en masse hjerteblod og ressourcer i det, siger han og fortsætter.

- Jeg ved også, det er stort for Jakob, fordi det lykkedes for ham som guide. Det betyder meget for ham. Han har jo selv gjort det før.

Men det er slet ikke slut for de to danskere, der stadig skal hele vejen ned ad bjerget nu.

Største test er nu

- Det er nu, den største test kommer. Generelt sker de fleste ulykker på vej ned, fordi man har brugt mere end 50 procent af det, der er i tanken. Det er der, man virkelig ser folk blive udfordret, forklarer han.

Rasmus Kragh kan selv huske, hvor meget det tærede på kroppen, da han selv skulle ned ad bjerget igen i 2019.

- Min krop kunne ikke mere. Men jeg skulle få overbevist mit hoved om at fortsætte, selvom alt andet sagde, at det ikke kunne længere. Og det er altså svært at få en bil til at køre, der ikke har mere brændstof.

Han er dog overbevist om, at Emma Østergaard og Jakob Urth har et godt lokalt team med sig, og at planen er på plads.

Det forventes, at de når Camp 2 på bjerget tirsdag aften, hvor de skal hvile sig, og at de så når foden af bjerget onsdag.