Dansk restaurantkæde holder lukket i protest

Sushi-hungrende danskere må gå forgæves i dag, hvis de forsøger at få stillet sulten hos Danmarks største leverandør af den japanske nationaltret.

- Vi holder lukket, fordi vi gerne vil gøre opmærksom på, at der er nogle udfordringer med verdenshavene, som vi mener, at man bliver nødt til at reagere på, siger direktøren for de 19 danske LETZ SUSHI-restauranter, Anders Barsøe, til Ekstra Bladet.

- Ifølge meget forskning vil vi ikke have flere fisk tilbage i verdenshavene i år 2048, og hvis det er tilfældet, er der jo heller ikke noget sushi.

- Hvordan skal det hjælpe fiskene, at I holder lukket?

- Det hjælper, at vi får gjort opmærksom på de udfordringer, der er. Vi bliver nødt til at agere anderledes, hvis vi også skal have fisk i fremtiden, siger Anders Barsøe.

- Vi tænkte, at vi kunne skabe mest opmærksomhed, hvis vi lavede en lidt større 'ting' som at lukke vores restauranter. Det er jo derfor, jeg kommer til at tale med dig, kan man sige.

- Det er ikke bare et PR-stunt?

- Det synes jeg ikke. Den agenda, der ligger her, er relativt nærværende. Hvis ikke vi får reageret på det, så er der ikke flere fisk tilbage i vandet, siger Anders Barsøe.

Dansk fisk

Sushi-direktøren fortæller, at tirsdagens butikslukning blot er begyndelsen på kædens fokus på bæredygtighed og miljø. Fra 2025 vil der således kun være skånsomt fangede sild, makreller og andre fisk fra danske farvande i deres sushi.

- Hvorfor skal der gå op til seks år, før I skifter helt til skånsomt fangede, dansk fisk?

- Der er ikke ret mange danskere, der på nuværende tidspunkt er parat til at konvertere deres tun til makrel, så hvis vi skiftede med det samme, ville vi fjerne vores eksistensgrundlag, forklarer Anders Barsøe.

Ikke så sød som en panda

- Vi er nødt til at gøre det her gradvist. Derfor åbner vi også i en ny udgave i morgen, hvor vi har flere danske fisk på kortet, siger Anders Barsøe.

Direktøren håber, at dagens begivenhed kommer til at give genlyd hos kunderne:

- Der er ikke ret mange danskere, der bekymrer sig om fisk, fordi fisken er knap så sød som en panda, men der er mange mennesker, der bekymrer sig om sushi, konstaterer Anders Barsøe.