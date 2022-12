Dansk rigmand død: 'Jeg vil for altid mindes Preben'

'Savnet over at have mistet Preben alt for tidligt er enormt.'

Det skriver Preben Damgaards storebror, Erik Damgaard, i et opslag på LinkedIn, hvor han mindes sin afdøde lillebror.

Søndag kom det frem, at den succesfulde erhvervsmand Preben Damgaard er gået bort efter kort tids sygdom.

'Mine tanker går til min svigerinde Charlotte samt hendes og Prebens børn, som har mistet den bedste ægtemand og far, som nogen familie kan ønske sig,' skriver Erik Damgaard videre.

Milliardhandel

De to brødre stiftede sammen it-virksomheden Damgaard A/S, som blev en kæmpe succes. Virksomheden blev senere fusioneret med Navision, der i 2002 blev købt af Microsoft for 1,6 milliarder dollars.

'Skæbnen gjorde, at Preben og jeg fik et liv, hvor vi arbejdede tæt sammen og i fællesskab fik succes med at udvikle Damgaard A/S.'

Erhvervsmanden Preben Damgaard døde i en alder af 59 år. Arkivfoto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

'Preben og jeg fortsatte vores arbejdsliv hver for sig efter Damgaard A/S, men vi havde til det sidste glæde af at kunne trække på hinandens fælles erfaringer og gensidige fortrolighed,' lyder det fra Erik Damgaard.

Alt for kort liv

Selvom de to brødres professionelle veje skiltes, forblev båndet mellem dem stærkt.

'Som brødre var vi aldrig i tvivl om hverken hinandens loyalitet, eller at råd altid var ærlige og velmente.'

'Jeg er usigelig stolt over, hvad min bror opnåede i sit alt for korte liv, og jeg er glad for, at han og jeg fik nogle gode år og store oplevelser sammen,' skriver Erik Damgaard.

Mens Preben Damgaard i højere grad levede et liv væk fra mediernes søgelys, har storebroderen ofte begået sig på den røde løber.

I 2008 medvirkede Erik Damgaard sammen med sin daværende kæreste Anni Fønsby i tv-programmet 'Erik og Anni goes to Hollywood'.