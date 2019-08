Dansk rigmand efter Trump-aflysning: Vores politikere er provinsielle klaphatte

Efter at nyheden om præsident Trumps aflyste statsbesøg har ramt Danmark, har rigmanden Lars Seier i kontante vendinger givet sin mening til kende om de danske politikeres rolle i sagen.

I et opslag på Facebook skriver han blandt andet, at han egentlig godt forstår præsidenten, og kalder samtidig de danske politikere for 'en flok provinsielle klaphatte.'

Lars Seier deltog også i tirsdagens udgave af radioprogrammet P1 Debat, hvor et eventuelt salg af Grønland blev diskuteret.

Her argumenterede han for, at det ikke gav mening at afvise snakken om et salg, før man i det mindste havde havde gennemtænkt og diskuteret, hvilke fordele og ulemper det kunne kaste af sig.

Lars Seier sagde desuden, at han mente, at det på lang sigt kunne være mere givende for grønlænderne selv, hvis amerikanerne fik mulighed for at hjælpe dem med at udvinde deres mange natur-ressourcer.

En opgave, som Danmark ikke har formået at løfte.

Se også: Lars Seier: Sælg Grønland

Se også: Danske politikere er enige: Trump har fornærmet dronningen

Ekspert: Dybt problematisk for Danmark