Dansk rigmand efter USA-optøjer: Helt uacceptabelt

Den danske rigmand Lars Seier har tidligere forsvaret og udtrykt støtte til den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump.

Men efter urolighederne, hvor vrede Trump-tilhængere stormede Kongressen i Washington, er den danske rigmands støtte gledet længere væk.

'Jeg synes, han reagerede alt for sent og alt for svagt, men han er trods alt siden kommet med en klar fordømmelse - den burde blot være kommet omgående. Det er klart, at optøjerne var helt uacceptable, og der burde have været slået langt hårdere ned med det samme,' skriver Lars Seier i en mail til Ekstra Bladet.

Kommer ikke til at savne Trumps person

Det er ikke kun optøjerne i Washington, som præsidenten klarede under al kritik, hele valgnederlaget har Donald Trump, håndteret dårligt, mener Lars Seier.

'Det er i orden at tjekke nogle snævre valgresultater, men når det så er gjort, må man anerkende udfaldet. Det er ikke rimeligt at blive ved med at skabe usikkerhed om USAs valgs integritet og opildne millioner af amerikanere, hvis man ikke kan løfte bevisbyrden for, at der skulle være noget galt,' lyder det fra Lars Seier.

Inden længe overtager Joe Biden posten som USAs præsident, og Lars Seier kommer til at savne dele af den nuværende præsidents politik, men ikke hans person.

'Jeg kommer ikke til at savne Trump som person - i øvrigt er jeg sikker på, at vi kommer til høre rigeligt fra ham fremover - men jeg kommer til at savne det positive fokus på økonomisk vækst og velstand.'

Et passende tidspunkt at stoppe

Selvom Lars Seier kritiserer flere af Donald Trumps handlinger siden valgnederlaget, så mener han ikke, at han har taget fejl af præsidenten.

'Indtil coronakrisen klarede Trump sig rigtig godt, og den amerikanske økonomi var i fin form - rekord høj beskæftigelse, også for etniske minoriteter, høj vækst og et business venligt miljø. Og han gav håb til mange millioner amerikanere, der følte sig glemt og overset', lyder det fra Seier.

Præsidentens indsats under coronaudbruddet er til gengæld kritisabel, mener Seier.

'Hans indsats mod corona har derimod været for langsom og mangelfuld. Desværre har han siden valgnederlaget opført sig stadig mere urimeligt,og det kommer til at kaste lange skygger over hans eftermæle. Så på den baggrund tror jeg, at det er et passende tidspunkt for ham at forlade posten.'

Den 20. januar overtager Joe Biden præsidentembedet, hvilket ikke skaber begejstring hos den danske rigmand.

'Jeg har ikke store forventninger til Biden, og jeg ser ham mere som resultat af et fravalg af Trump. Han er ikke særlig inspirerende og bliver ikke god for amerikanernes økonomi. Til gengæld kan han forhåbentlig være en mere samlende figur end Trump', fortæller han.

