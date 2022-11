Dansk sensation: Største satsning nogensinde

Knuthenborg Safaripark åbner til foråret deres største satsning nogensinde, nemlig et evolutionsmuseum, hvor der blandt andet skal udstilles vaskeægte dinosaurfossiler

Normalt tager man i safaripark for at se på levende dyr, men det kan være det ændrer sig til foråret, når Knuthenborg Safaripark slår dørene op for deres største satsning nogensinde.

1. april 2023 åbner de nemlig et evolutionsmuseum, som skal udstille en række dinosaurfossiler samt andre fortidsdyr.

Det skriver Knuthenborg i en pressemeddelelse.

De værdifulde fossiler, som aldrig har været i Danmark før, dækker 300 millioner års evolutionshistorie og udgør samtidig en værdi på et trecifret millionbeløb.

Evolutionsmuseet har selv stået bag en del af udgravningerne til flere af fossilerne på den amerikanske prærie, mens andre er udlånt.

Verdenssensation

Når dørene til Evolutionsmuseet åbner første gang i april, bliver det med et unikt eksemplar i udstillingen.

Annonce:

Museet har nemlig lånt et eksemplar af de meget sjældne Archaeopteryx-fossiler, som kun kan ses få steder i verden.

Fossilet anses for at være et af de vigtigste i verden for forståelsen af Darwins evolutionsteori, og der er kun fundet 12 eksemplarer i alt i verden.

Normalt er det levende dyr, som bjergtager gæsterne i Knuthenborg Safaripark. Men snart vil det nok også være en række døde dyr, som trækker opmærksomhed til sig. Foto: Thomas Borberg/Ritzau Scanpix

Læs også: Dyrene du ikke vidste eksisterede

Der er altså lagt i kakkelovnen til lidt af en sensationel start for museet. Og ambitionsniveauet for museet er da heller ikke just lavt, tyder det på, i udtalelsen fra Christoffer Knuth, som er direktør i Knuthenborg Safaripark.

- Ambitionen for Evolutionsmuseet er at bruge fortidens dyreliv til at sætte nutidens dyreliv i perspektiv med en helt unik samling af ægte fossiler fra glubske dinosaurer og andre spøjst udseende dyr.

Annonce:

- Det er ægte skeletter fra spændende fund af eksempelvis Archaeopteryx og Torosaurus, og i løbet af vinteren kan vi også præsentere en endnu ukendt dinosaurart. Det er nogle af verdens absolut bedst bevarede dinosaurskeletter fra rigtige kæmper, der for millioner af år siden har bevæget sig rundt her på jorden, siger han i pressemeddelelsen.

Fornyet oplevelse

Museet kommer til at ligge inde i selve Knuthenborg Safaripark og vil dække et område på over 1000 kvadratmeter.

Og når det åbner, vil man kunne finde ægte skeletter fra seks forskellige dinosaurer, ti andre forhistoriske dyr samt en række store dyr fra istiden.

Og hvis man ikke synes, at dinorsaurskeletter er helt spændende nok i sig selv, er der heldigvis også gjort noget helt særligt ud af fremstillingen på Evolutionsmuseet.

Man vil nemlig forsøge at forny den traditionelle museumsoplevelse med en helt særlig lys-, lyd- og duftoplevelse, som skal gøre oplevelsen meget mere interaktiv.

Læs også: Så meget koster en dinosaur-park