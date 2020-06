Dansk skole advarer forældre mod voldsomme TikTok-videoer

Videoer, der gør grin med George Floyds død, florerer på de sociale medier. På Helsingør Lille Skole opfordrer man forældrene til at tale med eleverne om de voldsomme videoer og billeder

De seneste uger har videoer med George Floyd som hovedperson bredt sig på video-platformen TikTok.

46-årige George Floyd døde 25. maj, da en betjent havde presset sit knæ mod hans hals i knap ni minutter, så han ikke kunne trække vejret.

På mange af TikTok-videoerne ses Floyd i sine sidste minutter, mens andre videoer viser en såkaldt 'George Floyd Challenge', hvor unge laver sjov med at knæle på deres venners halse.

På Helsingør Lille Skole er ledelsen rystet over videoerne. Ledelsen har derfor kontaktet forældrene til skolens elever for at advare dem om på indholdet på TikTok.

Det fortæller skoleleder Christine Kofoed Sørensen til Ekstra Bladet.

- Det var en af vores pædagoger, der havde set videoerne på TikTok, som viste mig dem og spurgte, om jeg var bekendt med dem. Vi så det igennem og blev ret forskrækkede, siger Christine Kofoed Sørensen.

Skoleleder: Forfærdelige videoer

Lilleskolen har cirka 230 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Sammen blev skolelederen og pædagogen enige om at tage fat i forældrene.

- Mellem dansevideoer og sjove lege er der videoer af død og en voldsom anholdelse, og det sidder børnene passivt og ser, fordi det bare popper op i deres feed, og de ved måske ikke, hvordan de skal reagere. Derfor har vi opfordret forældrene til at tage en snak med børnene, fortæller Christine Kofoed Sørensen.

Christine Kofoed Sørensen har også selv taget snakken med nogle af skolens elever.

- Det er virkelig forfærdeligt, at det ligger der, så børnene kan se det. Det er jo ikke engang noget, de skal søge frem, lyder det fra skolelederen.

Hun er ikke bekendt med, at nogen af hendes elever har deltaget i den såkaldte challenge.

Verdensstjerne rasende

Flere verdensstjerner har på de sociale medier delt billeder af unge, der laver 'George Floyd Challenge'. En af dem er sangerinden Ciara, der til sine 11 millioner følgere på Twitter har skrevet, at billederne gør hende rasende.

'Dette er sygt. Kvalmende. Jeg er uden ord. Please stop det NU. Jeg beder for kærlighed i jeres hjerter,' lyder det blandt andet i opslaget.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge mediet Business Insider er Facebook og Instagram begyndt at skjule billeder og videoer, der indeholder 'udfordringen', ligesom de sociale medier har fjernet muligheden for at bruge hashtagget #georgefloydchallenge.

En talsmand for Twitter oplyser desuden til mediet, at billeder med 'George Floyd Challenge' strider mod platformens regler for, hvad man må poste.

To teenagere anholdt

Ifølge mediet The Tab er to teenagere blevet anholdt i Storbritannien, efter at deres billede med 'George Floyd Challenge' gik viralt.

På billedet ses en ung mand presse sit knæ mod en jævnaldrendes hovedet. Begge smiler på billedet.

En talsmand for Northumbria Police bekræfter anholdelsen over for mediet:

'Vi kan bekræfte, at vi efterforsker en sag om et billede, der viser to mænd imitere drabet på George Floyd.'