Dansk slagteri tvunget til massefyringer

En fejlagtig kontrolrapport får nu fatale konsekvenser for ansatte på et vestjysk slagteri.

Det skriver mediet Food-supply.dk.

Fødevarestyrelsen udsendte nemlig ved juletid sidste år en kontrolrapport, som gav andeslagteriet Dan Duck dårlig medieomtale.

Heri konkluderede styrelsen, at de ansatte ikke vaskede hænder, og at der samtidig var afføring på de ænder, som slagteriet solgte.

35 medarbejdere fyret

Medarbejderne kunne dog sagtens vaske hænder et andet sted, end der hvor kontrollen blev udført, og derfor måtte Fødevarestyrelsen trække rapporten tilbage.

Alligevel har Dan Ducks direktør Hardy Eskildsen været nødsaget til at afskedige stort set alle slagteriets medarbejdere. Det fortæller han til Food-supply.dk:

- De 35 medarbejdere er allerede stoppet, så der er kun en håndfuld ansatte tilbage. Nogle funktionærer og et par stykker til nogle småtterier. Vi prøver at pakke om, så vi måske kan komme af med noget til en anden kunde end først planlagt. Der skal jo pakkes med en speciel label til hver enkelt kunde.

Direktøren siger videre, at slagteriet ikke har solgt én eneste and, siden at kontrolrapporten udkom i december 2019.

Millionregning på vej

Fødevarestyrelsen indrømmede imidlertid fejlen og vil bruge episoden som en lærestreg til at optimere deres kontrol fremover, lød det, da Ekstra Bladet kontaktede dem i januar.

'Vi evaluerer løbende vores kontroller, så vi lærer af både det, der er gået godt og af det som er gået mindre godt. Den fejlagtige indskærpelse af reglerne for håndvask er klart et læringspunkt, som vi tager op med vores tilsynsførende.' skrev Rikke Aaagard, der er Fødevarestyrelsens kødkontrolchef, i et skrifligt svar.

Den undskyldning er ikke nok for Dan Duck, der har tabt et større millionbeløb. Hardy Eskildsen vurderer over for Food-supply.dk, at der bliver tale om et tocifret millionbeløb, som man vil rejse erstatningskrav om.

Direktøren forventer ligeledes, at regningen til Fødevarestyrelsen også kommer til at omfatte et beløb for skaden på Dan Ducks image.

- Det vil koste mange markedsføringskroner at få rettet op på det her, og jeg kan ikke se, at der er andre end Fødevarestyrelsen til at betale, sagde han tidligere i januar ifølge Ritzau.

Sagen er nu havnet på fødevareminister Mogens Jensens bord. Han har bedt Fødevarestyrelsen komme med en redegørelse inden 20. marts.

