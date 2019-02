Dansk spillested indfører kønsneutrale toiletter

K.B. Hallen har indført kønsneutrale 'multisex-toiletter'. Det har de gjort i et samarbejde med LGBT for at hylde mangfoldigheden

Herre- og dametoiletter er blevet udskiftet med kønsneutrale 'multisex-toiletter' i K.B. Hallen.

Det betyder, at toiletter ikke længere vil være opdelt efter køn, men skal deles af alle.

Det skriver TV2.

K.B. Hallen har i et samarbejde med foreningen LGBT (Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner) lavet toiletterne med den filosofi, at der skal være plads til alle.

- Vores filosofi er, at vi ønsker at hylde mangfoldigheden. Vi tror grundlæggende på, at en mangfoldighed af personer vil inspirere, så vores ansatte får større arbejdsglæde, og vores gæster får en bedre oplevelse, fortæller Kasper Busch Lund, der er CEO i K.B. Hallen til TV2 Lorry.

Samarbejdet mellem K.B. Hallen og LGBT er et certificeringsprogram, der skal skabe trygge rammer for LGBT-ansatte.

Programmet hedder Empatisk arbejdsmarked.

K.B. Hallen er den første virksomhed, der indgår i samarbejdet.