Dansk Sprognævn og en jury kårer Kyiv som årets ord

I et 2022, som har været præget af Ruslands invasion af Ukraine, er landets hovedstad, Kyiv, blevet årets ord.

Ordet er fredag blevet udvalgt af en jury i P1-programmet 'Klog på Sprog', der sammen med Dansk Sprognævn står for kåringen.

- Kyiv er blevet valgt, fordi det, som er sket i Ukraine side 24. februar, har været det mest skelsættende i 2022. Samtidig har det også affødt flere af de ting, som nogle de andre ord dækker over. Blandt andet inflation og energikrise, siger Thomas Hestbæk Andersen, direktør i Dansk Sprognævn, som er med i juryen.

I finalerunden var også ordet energikrise.

Lyttere af programmet har frem til 9. december kunnet indsende deres bud på ord, som i deres øjne har været kendetegnende for det seneste år.

Med i feltet af nominerede ord var der blandt andet også ord som blodbold, inflation, københavnske saloner og migrantarbejder.

Annonce:

Årets Ord er blevet kåret siden 2008. I de to forgangne år har de ord, som gik med prisen været præget af coronapandemien. I 2021 var det coronapas, og i 2020 var det samfundssind.

Kriterierne for ordet er ikke, at det nødvendigvis skal være nyt. Det kan også være et ord, som har fået en ny betydning.

- Årets ord skal være udbredt blandt mange, så det er for eksempel ikke nok, at kun en lille gruppe eller en enkelt sportsbegivenhed har markeret det. Det skal være alment udbredt i befolkningen. Derudover skal det også markere et dansk forhold.

- Det skal også være et ord, vi kigger på om fem år, og stadig finder det markant for året 2022. Det tror jeg på, Kyiv vil være, siger Andersen.

I juryen sad også Andrea Alberte Stengaard, assisterende redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, journalist og forfatter Amalie Langballe og Anne Kirstine Cramon, som er debattør og radiovært.

Programmets vært, som også var med i juryen, var Adrian Hughes.

Annonce:

Op til kåringen havde juryens medlemmer hver især valgt ti ord fra den samlede liste af ord, som lytterne havde nomineret.

Der var nomineret omkring 295 ord, ifølge 'Klog på sprog'.

Derefter udvalgte juryen sammen 12 ord, som kom med i programmet fredag.

Foruden det, så kunne jurymedlemmerne tage to selvvalgte ord med som et 'wildcard'.