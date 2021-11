Dansk storentreprenør erklæret konkurs

Et af Danmarks førende anlægsselskaber Barslund er mandag blevet erklæret konkurs.

Sådan lyder meldingen fra virksomheden i et opslag på LinkedIn.

Her takker administrerende direktør Henrik Krabbe de ansatte for tro tjeneste:

'Det er med stort vemod, at vi må meddele, at Barslund per dags dato er erklæret konkurs. Der arbejdes på højtryk for at finde en løsning, således at byggesager og medarbejdere kan fortsætte i et nyt regi. Indtil da vil al aktivitet på byggepladserne være sat på standby. I forbindelse med denne udmelding vil Henrik Krabbe gerne give alle medarbejdere i Barslund stor ros for deres enorme indsats'.

I sommer kunne fagmediet Maskinteknik.dk berette, at Barslund havde leveret et blodrødt 2020-regnskab med underskud på næsten en kvart milliard efter massive nedskrivninger.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Henrik Krabbe samt kurator ...