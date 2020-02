Dansk stripklub skabte panik i svensk avis

Den danske chef for stripklubben Angels Club skriger af grin over de politisk korrekte svenskere

Midt i et rejsetillæg med historier om udforskning af den tyske by Bremen samt solrejser til Amalfikysten i Italien fik adskillige avislæsere af den svenske avis Dagens Nyheter pludselig kaffen galt i halsen.

Her fik de nemlig onsdag i sidste uge øje på en helsides annonce for den københavnske stripklub Angels Club, der inviterede gentlemen på striptease og dyr champagne i eksklusive omgivelser i hjertet af København.

Dagens Nyheter svarer mere eller mindre til den svenske udgave af den danske avis Politiken. Og her er læserne på ingen måde vant til at se helsides-annoncer fra stripklubber i København. Det fik derfor flere læsere til at klage til avisen.

Det skriver flere svenske medier, heriblandt Aftonbladet og Nyheter Idag.

En del af dette billede var også på stripklubbens annonce i den svenske avis. Foto: Angels Club

I annoncen beskrives Angels Club, der har adresse på Nørregade 11 i hjertet af København, som en eksklusiv og luksuriøs herre-klub for kræsne og bevidste gæster.

De besøgende bliver allerede budt velkommen i døren og træder herefter ind i et herligt miljø, hvor afslapning og komfort er i fokus.

'For underholdningen står nogle af verdens bedste danserinder klar til at glæde kunderne enten på den store scene eller med lidt mere personligt touch i en af de små, private båse. Hver lille detalje er udformet for at give kunden størst mulig nydelse under besøget', lyder det blandt i annoncen for Angels Club, der både serverer normal striptease på en stor scene samt lapdance i mere private omgivelser.

Her præsenteres der fræk dans på stripperstang i Angels Club. Foto: Angels Club

Efter flere klager fra læserne gik chefredaktøren for Dagens Nyheter, Peter Wolodarski, allerede ud med en offentlig undskyldning i sin egen avis dagen efter. Her skrev han følgende:

'En annonce, der blev publiceret i et ekstern reklame-tillæg, der fulgte med som indstik i Dagens Nyheter, brød tydeligt med de regler, der gælder for annoncering i avisen. Dagens Nyheter siger derfor uforbeholdent undskyld, fordi annoncen blev offentliggjort. Rutinerne omkring denne type af tillæg vil i fremtiden blive skærpet'.

Facaden af Angels Club i Nørregade i København. Foto: Angels Club

Chefen for Angels Club i København, Dennis Skaarup, er stadig i højt humør over svenskernes politisk korrekte reaktion på annoncen for hans stripklub. Han har nemlig fået fuld valuta for de penge, der blev investeret i annoncen.

- Det er en fuldstændig latterlig reaktion, at chefredaktøren går ud og siger undskyld. Men det er jo ganske godt for min forretning. Nu har jeg fået omtale i hele tre store svenske medier ud over selve annoncen, forklarer Dennis Skaarup og tilføjer:

- Men sagen siger meget om det politisk korrekte Sverige og al deres overdrevne feminisme. Det hele er ekstremt dobbeltmoralsk, forklarer Dennis Skaarup til Ekstra Bladet og skriger af grin i telefonen.

Dennis Skaarup forklarer også, at han ikke vidste noget om Dagens Nyheter, da han bestilte en annonce i deres avis - ud over at avisen har et meget stort oplag.

- Vi ville bare gerne have nogle svenske kunder til Angels Club i København.

At annoncen kom igennem Dagens Nyheters moralske nåleøje uden at blive stoppet, forklarer Dennis Skaarup således:

- Af en eller anden grund har Dagens Nyheter ikke fået videre formidlet deres etiske regler til det medie-bureau, der fik annoncen i rejse-tillægget. Og de har åbenbart heller ikke fået læst korrektur, forklarer Dennis Skaarup.