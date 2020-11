Dansk studie: Ingen signifikant beskyttelse mod smitte ved brug af mundbind

Efter et halvt års ventetid har forskerne bag et dansk mundbinds-studie nu offentliggjort deres resultater. De viser, at brug af mundbind viser ingen signifikant beskyttelse mod smitte med corona, oplyser Rigshospitalet

Det skulle være sket i maj, men først nu får vi resultaterne.

Rigshospitalet har netop offentliggjort resultatet af det store danske studie af effekten af mundbind, som blev foretaget i april. Det viser, at brug af mundbind viser ingen signifikant beskyttelse mod smitte med corona, oplyser Rigshospitalet,

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Rigshospitalet.

I studiet har man udelukkende undersøgt, om personerne med mundbind blev beskyttet bedre mod virussen, og ikke, hvorvidt mundbind begrænser smitte af andre.

Studiet kan blandt andet af den årsag ikke bruges til at konkludere noget bredt om anvendelsen af mundbind som et effektivt middel til at reducere coronasmitte, mener forskerne bag studiet.

Ekstra Bladet har lavet en interview-aftale med de travle forskere, hvor vi vil få uddybet resultaterne.

Forsker raser: Mundbind-undersøgelse burde være offentliggjort

Hvilken undersøgelse er der tale om? 3000 danskere havde allerede tilbage i april frivilligt meldt sig til at bære mundbind som et led i undersøgelsen. Projektet involverede i alt 180.000 mundbind og 6000 danskere, hvor halvdelen skulle begynde at gå med mundbind. Salling Fonden smed fem millioner kroner i projektet, mens flere ansatte fra Salling deltog i undersøgelsen fra butikkerne Netto, Føtex og Bilka. Studiet skulle undersøge effekten og beskyttelsen i at have mundbind på i det offentlige rum. Det blev altså ikke undersøgt, om mundbind beskytter folk omkring en smittet mundbindbærer. Vis mere Luk

Moderat beskyttelse

I gruppen uden mundbind fik 2,1 procent af deltagerne corona i den periode, studiet stod på. 1,8 procent af deltagerne i gruppen med mundbind fik corona.

Forskellen er ikke stor nok til at konkludere, at der er en gevinst ved at bruge mundbind i forhold til at beskytte sig selv.

Forskerne skriver, at der er grænser for, hvad man kan udlede af studiet.

'Studiet bekræfter dermed ikke den forventede halvering af risikoen for smitte af bæreren af mundbindet, men resultaterne kunne tyde på en mere moderat grad af beskyttelse på 15-20 procent. Dog kan studiet ikke udelukke, at masken ikke beskytter bæreren,' står der i pressemeddelelsen.

Mangler kvalitet: Her er Brostrøms dokumentation

Mystik om dansk corona-undersøgelse: Fem måneder over deadline

Forskerne understreger, at man ikke på baggrund af dette studie kan drage nogen konklusioner om udbredt brug af mundbind i offentligheden som tiltag for at inddæmme smitte af corona.

- Det understreges, at studiet ikke undersøgte maskernes funktion som kildekontrol, det vil sige til begrænsning af smitte fra en inficeret person, der bærer maske, til andre. Studiet belyste heller ikke effekt af mundbind i situationer, hvor det ikke er muligt at opretholde den sociale afstand.

- Det skal derfor understreges, at disse resultater ikke kan anvendes til at rejse tvivl om, at bred anvendelse af masker uden for sundhedsvæsenet kan være et effektivt middel til at reducere Sars-CoV-2-infektioner (coronavirus, red.).

Stor frustration

Den voldsomme forsinkelse af studiets offentliggørelse har vakt stor frustration hos danske forskere og politikere.

- Jeg har ikke noget imod at sige, at jeg ikke kan forstå, at den ikke er blevet offentliggjort, sagde Christian Torp-Pedersen, der er en af medforskerne bag studiet, 24. oktober.

Ligeledes krævede DF-formand Kristian Thulesen Dahl tre dage senere svar på undersøgelsen, før regeringen indførte restriktioner om brug af mundbind.

- Der er kun én rapport om effekten af mundbind. Den rapport har vi ikke set endnu. Så jeg synes, vi som minimum skal udskyde det her krav, til vi har rapporten og kan se, om der er en effekt, sagde Thulesen Dahl 27. oktober.

Thulesen Dahl: Udskyd mundbindskrav til vi ved det virker